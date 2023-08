Il dramma del gioco d’azzardo Un romanzo di formazione

La scrittura è asciutta, lo stile ricorda quello del reportage. Ma Azzardo di Alessandra Mureddu (Einaudi) è anzitutto un romanzo, bello e crudo, sul dramma del gioco e sul vuoto che esso lascia dietro di sé. Il ritmo è veloce, feroce, incontrollabile. Come le voglie della protagonista, una quarantenne piena di cicatrici interiori che, per obbedire alla sua ossessione, deforma se stessa e chi le sta intorno.

Chi legge è testimone dello sfacelo, non semplice spettatore: ecco perché Azzardo, tratto da una storia vera, è anche un invito a guardarsi dentro. E Mureddu lo fa sbattendoci in faccia le nostre debolezze senza sconti. Ne vien fuori un parco umano variopinto e disperato che si tiene tristemente a galla lasciandosi vivere. E tuttavia non è del tutto escluso il cammino verso la risalita, che contempla riti misteriosi nel sottobosco segreto di un inferno metropolitano.

Se proprio vogliamo cedere alle etichette, Mureddu, al suo esordio nel mondo della narrativa, ha sfornato un romanzo di formazione che merita di restare nelle librerie: il suo occhio di bue è sincero e illumina un mondo sommerso con cui, paradossalmente, abbiamo molto a che fare. Le debolezze del gioco sono anche quelle di famiglie fragili e di rapporti che crollano alla prima difficoltà. E infatti le anime dannate di Mureddu sono vicine al sentire di chi sa guardarle. Complimenti all’autrice.

Giuseppe Di Matteo