Il Dracula di Besson: "Altro che orrore: il mio film celebra l’amore"

Il principe Vladimir ha il cuore spezzato per la morte dell’amata moglie. Prima di lanciarsi nella battaglia si era rivolto a Dio chiedendo un’unica cosa, che proteggesse la sua Elisabetta. Ma Dio non l’ha ascoltato e lui lo rinnega, attirandosi in questo modo una maledizione che lo trasforma in un immortale vampiro assetato di sangue. Diventa Dracula che, da un misterioso passato, in Transilvania, ritroviamo verso la fine dell’Ottocento a Parigi e qui incontra una donna, Mina, che sembra il ritratto della sua bellissima moglie.

Per Luc Besson la storia del vampiro narrata da Bram Stoker nel romanzo del 1897 è soprattutto una storia d’amore. Un amore ossessivo ed eterno, come lo è nelle pagine dello scrittore irlandese e nel film di Francis Ford Coppola, che già lo aveva depurato dagli eccessi da horror. Besson trasferisce la vicenda dalla Londra della rivoluzione industriale alla Belle Époque parigina, e a chi gliene chiede il perché, risponde: "Se non si fanno problemi a trasformare I Miserabili in un musical…". Presentato ieri alla Festa del Cinema di Roma e dal 29 ottobre nelle sale, Dracula – L’amore perduto è un film potente e visivamente affascinante, con un Dracula emaciato e dallo sguardo inquietante com’è giusto che sia, impersonato, grazie a quattro ore di trucco al giorno, da Caleb Landry Jones, l’attore e cantante texano, 35 anni, che di personaggi poco rassicuranti se ne intende avendo interpretato un pluriomicida in Nitram (vincendo a Cannes 2021 come migliore attore) e un reietto psicotico in Dogman, diretto dallo stesso Besson. Accanto a lui, Zoë Bleu nel doppio ruolo di Elisabetta e di Mina, Matilda De Angelis in quello di Maria, amica di Mina, e Christoph Waltz, ambiguo e astuto esorcista.

Raccontano Luc Besson e Caleb Landry Jones che è stato il desiderio di lavorare ancora insieme che li ha spinti a realizzare questo nuovo film. "Mentre stavamo girando Dogman in New Jersey, durante le pause, con Caleb ci domandavamo: cosa facciamo dopo? Abbiamo iniziato a buttare lì un po’ di nomi e di titoli e alla fine quello di Dracula è stato quello che ci ha convinti di più", ricorda Besson. "Così ho riletto il libro di Stoker e ho scoperto una cosa che avevo dimenticato, vale a dire che si tratta prima di tutto – sottolinea il regista – di una storia d’amore. Tutti si soffermano sempre sugli aspetti più terrificanti di Dracula, i suoi canini, la sete di sangue ma a me colpisce perché è la storia di un uomo che aspetta quattrocento anni per dire magari soltanto “addio“ alla donna che ama. Odio gli horror, non mi piacciono, mi fanno paura, mentre amo le storie d’amore. Nel corso degli anni l’hanno fatto diventare un mostro ma il mio Dracula è un esteta, un flâneur, non un Nosferatu".

Quanto a Caleb, non aveva dubbi: "Qualunque cosa Luc mi avesse proposto, l’avrei accettata perché so che è come un mago capace di tirare sempre fuori un coniglio dal suo cappello". Racconta come lui e Zoë Bleu si sono preparati per trovare quel senso di intimità che doveva esserci tra il principe Vlad e la sua Elisabetta. "Arrivavamo prima sul set e insieme – spiega – eseguivamo dei movimenti di danza butho, seguiti da un istruttore che Luc ci aveva messo a disposizione".

Entusiasta Matilda De Angelis di essere stata diretta da Besson. "Per me è stato un regalo. Ero spaventata dall’idea di incontrare uno dei miei miti perché non sapevo se, dopo avere lavorato con lui, lo sarebbe stato ancora. In realtà – dice Matilda – ho iniziato ad amarlo ancora di più. È un artista visionario ed è stato un onore essere una creatura della sua immaginazione". Insomma, qualcuno si spaventerà anche un po’, ma non è questo l’intento del film. "Il messaggio del film, è un messaggio d’amore – dice Zoë Bleu – e ce n’è davvero bisogno in questi nostri tempi bui".