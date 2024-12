Il dolce Natale di Fiasconaro è tutto siciliano

C’è Natale e Natale. E c’è panettone e panettone. In Italia, un po’ come altre eccellenze dell’universo gastronomico tricolore, con questi simboli della tavola non si scherza. E, nell’immaginario collettivo, il panettone evoca da sempre l’iconico dolce milanese ’alto’, inebriato dal profumo dei canditi e associato alle tradizioni del Nord Italia. Ma, negli ultimi anni, l’impronta mediterranea ha reinventato il più classico fra i lievitati delle feste natalizie con ingredienti inediti. Ecco perché oggi alcune delle migliori ricette di panettone rivisitato arrivano proprio dai maestri pasticceri delle nostre regioni meridionali, come nel caso dell’azienda dolciaria Fiasconaro, eccellenza Made in Sicily presente in oltre 70 Paesi con un export che rappresenta il 30% del suo fatturato complessivo di 34 milioni di euro.

Settant’anni di storia per quella che fu una piccola gelateria di famiglia fondata da papà Mario nel 1953 nel cuore del borgo medioevale di Castelbuono (PA) e trasformatasi nel tempo in un business globale. Una storia di artigianalità e selezione delle materie prime ’local’, dal pistacchio verde alle succose e profumate arance, fino alle mandorle, al cioccolato di Modica, allo zibibbo, fino alla nota ’manna’, una resina dolce di tradizione biblica estratta dagli alberi di frassino sulle montagne tra Castelbuono e Pollina, sovrastanti il mare di Cefalù. Ingredienti eccezionali per un panettone capace di trasformare il momento del dessert in un’autentica esperienza sensoriale.

Ma non è tutto. Grazie al sodalizio con la Casa di Alta Moda Dolce&Gabbana, giunto con successo al suo settimo anno, i lievitati da ricorrenza firmati dalle due aziende sono racchiusi in latte da collezione che sono ormai veri oggetti di culto per gli intenditori, con decori e disegni tratti dal tema del carretto e della ruota siciliana, con colori e linee evocativi di tradizioni senza tempo.

Fra i ’must-have’ delle prossime festività natalizie ci sono proprio le esclusive mini latte della Capsule Collection da 100 grammi: scatole ispirate dalla passione per il design, stilose e coloratissime, in tre diverse versioni grafiche che racchiuderanno il panettone con freschi canditi d’arancia e uvetta aromatizzato al vino ’Marsala Dop’ e Terre Siciliane ’Zibibbo liquoroso Igp’. In primissimo piano fra le novità anche il Panettone al Mandarino della Collezione Dolce&Gabbana impreziosito da canditi di mandarino e pasta al mandarino in un’inedita latta da collezione dalla forma quadrata.

Ma il vero fiore all’occhiello della Collezione é il Montenero, l’evoluzione contemporanea del Mannetto, delizioso lievitato dall’impasto scuro, al cioccolato di Sicilia e cacao con essenza di limone, che sarà disponibile in duplice versione: sia nell’iconica scatola esagonale blu notte con spolverino, che nella più comoda confezione per il consumo quotidiano. Infine, la Collezione 1953, che celebra il ritorno alle origini di Fiasconaro con una nuova linea che racchiude in tre cappelliere di pregio i panettoni storici e iconici dell’azienda: il Panettone Classico al ’Malvasia delle Lipari passito Doc’, il Panettone alle Nocciole (Madonie), ed il Panettone Ananas, Albicocca e Pistacchi (Mediterraneo).