Il dolce incanto delle note. Musica alle luci dell’alba

di Stefano Marchetti"A tutti è dovuto il mattino, ad alcuni la notte. Solo a pochi eletti la luce dell’aurora", scriveva Emily Dickinson. L’alba è quel momento sospeso in cui ognuno di noi può trovare l’ispirazione per il giorno che arriva, magari lasciandosi trasportare dall’incanto delle note. Anche nel cuore dell’estate si moltiplicano i concerti che salutano una nuova giornata. Le ’Albe in controluce’ di Riccione, fra cielo e mare, proseguiranno domenica prossima alle 5.45 alla spiaggia Bahia Antigua 20 con Giorgio Poi in duo con Benjamin Ventura. Il 17 agosto alle 6, alla spiaggia libera di piazzale San Martino, Antonella Ruggiero, accompagnata da Renzo Ruggieri alla fisarmonica, ci offrirà un viaggio nel suo straordinario repertorio, rivisitato in chiave jazz.

La rassegna si concluderà il 24 alle 6.15 alla Spiaggia del sole 86-87 con il recital del pianista Cesare Picco in un omaggio al leggendario ’The Köln Concert’ di Keith Jarrett. Albe a sette note anche a Cesenatico. Domenica prossima alle 6 la spiaggia libera del circolo Vela evocherà le atmosfere di Woodstock con i Voodoo Child, poi il 17, alla spiaggia libera di piazza Spose dei Marinai, tributo a Pino Daniele con la Savio Vurchio Band. A Tagliata di Cervia, domani alle 6 al Bagno Sabrina n° 3, i Cervia Gospel Soul, poi il 23 al Bagno PicNic n° 4- 5 i Movie Experience. Eccoci ai Lidi di Comacchio (Ferrara), alle 6: il 14 al Bagno Just Prestige del Lido delle Nazioni, atmosfere celtiche con Irene De Bartolo, la mattina di Ferragosto al Bagno Virna del Lido di Spina il sound contemporaneo e jazz del pianista Nicola Morali, il 16 al Bagno Miami del Lido degli Scacchi ’C’est si bon’, omaggio alla canzone francese con Ambra Bianchi, Stefano Melloni e Alessandro Russo, il 17 al Bagno Playa del Medio del Lido di Pomposa pop, r’n’b e soul con Eleonora Mazzotti e Riccardo Roncagli, il 24 al Bagno Corallo del Lido di Spina ’Di sole e d’azzurro’, canzoni d’autore con Elena Carlini e Corrado Calessi. E in piazza Nuova a Numana (Ancona) il 14 alle 5.15 il violino di Marco Santini e il soprano Rosa Sorice, accompagnati da Marco Severini, Daniele Mazzieri, Cristiano Esposto e Marco Lorenzetti.

Non si attende il nuovo giorno solo in riva al mare. Ad esempio a Bertinoro (Forlì Cesena), la rassegna ’Ci vediamo all’alba’ si conclude il 24 alle 6.26 nella corte interna della Rocca con la ’Musica sorgiva’ del Lympha Trio, e sull’Appennino Modenese, all’oratorio di San Rocco di Montetortore di Zocca (rassegna ’ArmoniosaMente’) il 17 alle 5.30 ecco i flauti di Paola Tarabusi e Fulvio Fiorio.