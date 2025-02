Il dolce abbandonarsi al... benessere. Terme: basta la parola

C’è solo l’imbarazzo della scelta per coloro i quali vogliano immergersi nelle calde e benefiche acque termali di cui la Toscana è ricca. Una terra generosa di storia legata a esse e ad un territorio che ne suggella la bellezza; sorgenti benefiche che fin dall’antichità hanno rappresentato anche il riferimento naturale per la cura di alcune malattie. Un concetto di cura che poi negli ultimi decenni è stato associato alla piacevolezza e al relax nel proprio tempo libero. La Toscana, dicevamo, è un territorio in cui queste preziose acque spontanee e naturali, sgorgano ancora in abbondanza.

E il territorio che ne annovera davvero tante è la provincia di Siena. Sempre più persone, ormai, hanno incluso il soggiorno alle terme come regalo che coniuga gli aspetti benefici per la salute all’abbraccio ricco di servizi alla persona che decide di trascorrere uno o più giorni presso gli stabilimenti termali. A chi ancora non ha vissuto questa esperienza, suggeriamo una sorta di itinerario nella Toscana delle acque sane. In provincia di Siena troviamo le Terme di Montepulciano, quelle di San Giovanni e l’Antica Querciolaia, tutte nel comune di Rapolano Terme; sono spazi accoglienti, densi di comfort e qualità. Nella provincia di Grosseto, invece, incontriamo le Cascate del Mulino di Saturnia, nel comune di Manciano, munito di ’pozze’ e cascate usufruibili a titolo gratuito.

Restando sul territorio, Terme di Saturnia Natural Destination tra l’altro torna, per il secondo anno consecutivo, ad essere scelta per ospitare, da oggi al 2 marzo, il ’Forum in Masseria - Winter Edition’, che, organizzato da Bruno Vespa con Masseria Li Reni e Comin & Partners, società di consulenza strategica per la comunicazione, giunge quest’anno alla quinta edizione. L’evento chiamerà a raccolta ministri e imprenditori chiave del nostro Paese, per 3 giornate di lavoro a Terme di Saturnia.

Continuando dunque il nostro viaggio tra le strutture termali della regione, la provincia di Livorno offre a Sassetta La Cerreta Terme e il Calidario Terme Etrusche a Venturina. Si sale verso Pisa dove ci sono le Terme di Casciana, nel comune di Lari e spostandosi ancora le Terme del Parco di Uliveto, nel territorio di Vicopisano. La lucchesia offre un tuffo nel passato con le rinomate terme di Bagni di Lucca, luogo di incontri letterari che nel 1800 ha visto soggiornarvi poeti e scrittori inglesi.

Infine, recandoci nel pistoiese, incontriamo a Monsummano La Grotta Giusti e le blasonate Terme Tettuccio di Montecatini. Ma l’elenco delle strutture che offrono acque termali accompagnate da proposte di ’SPA’, nell’accezione latina di ’Salus Per Aquam’, sono molte in tutta la regione. Da aggiungere che alcuni degli stabilimenti termali offrono anche servizi di terapie specifiche, a seconda della tipologia di acqua che sgorga, utili a tutti coloro che, dietro prescrizione medica, possono trovare beneficio nei trattamenti terapeutici prestabiliti: dalle cure idropiniche alla terapia per patologie dermatologiche fino ad arrivare ai trattamenti riabilitativi.

Rimane tuttavia motivo preferito quello di lasciarsi abbandonare al piacere delle calde acque, beneficiando delle proposte wellness che le strutture propongono alla clientela sempre con particolare attenzione.