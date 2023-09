Il dispositivo medico per muscoli e nervi del viso

MIMIX.LIFE, la startup italiana specializzata nei settori del wellness e della beauty tech, ha ottenuto per il suo prodotto Solo®, il primo e unico peso brevettato per l’allenamento di viso e collo, l’approvazione del Ministero della Salute che lo rende dispositivo medico di classe 1 per la riabilitazione muscolare e neurologica. Solo®, nato come beauty device efficace con applicazioni di soli 3 minuti al giorno, è diventato ora anche un dispositivo medico. Solo® è un esempio di come la tecnologia possa essere utilizzata per migliorare la vita delle persone, sia fisica che mentale.

Questo dispositivo medico contribuisce infatti a restituire il sorriso a pazienti che hanno subito traumi maxillo-facciali o paralisi facciali in quanto permette la riabilitazione muscolare e neurologica, grazie alla sua capacità di tonificare la muscolatura da un lato e di recuperare e rendere consapevole e controllato il suo movimento dall’altro, per effetto della stimolazione della propriocezione.

Ciò trova fondamento nella fisiologia medica secondo la quale il tono e il trofismo muscolare dei muscoli scheletrici migliora notevolmente grazie all’allenamento attraverso i pesi.