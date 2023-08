“Il dio di mio padre“ Al festival John Fante arriva la figlia Vicki

Torna il John Fante Festival “Il dio di mio padre“, diretto da Giovanna Di Lello e giunto alla sua XVIII edizione. La manifestazione, fin dalla prima edizione, è organizzata dal Comune di Torricella Peligna (Chieti) per ricordare e omaggiare lo scrittore americano John Fante (1909-1983), il cui padre Nicola era un muratore originario proprio di questo piccolo paese abruzzese.

Per celebrare i 40 anni dalla morte dello scrittore (foto) autore amatissimo della saga di Arturo Bandini (Aspetta primavera, Bandini del 1938; La strada per Los Angeles del 1933; Chiedi alla polvere del 1939; Sogni di Bunker Hill del 1982) quest’anno il Festival raddoppia il suo appuntamento e si svolge in due diversi momenti: il primo – che c’è già stato – dal 28 al 30 luglio, il secondo in programma sabato 19 e domenica 20 agosto 2023.

Tra gli ospiti di questa seconda “tranche“ del Festival, Victoria Fante Cohen: Vicki è la penultima dei quattro figli dello scrittore, con i primi due, Nick e Dan, già scomparsi.

Tra gli altri ospiti del Festival, il Premio Strega Edoardo Albinati, la scrittrice Lisa Ginzburg, la giornalista e scrittrice Tiziana Lo Porto, lo scrittore finalista al Premio Strega 2023 Gian Marco Griffi, la scrittrice americana di origine giamaicana Charmaine Wilkerson, il giornalista Tommaso Labate, la scrittrice Giulia Alberico, l’attrice e scrittrice Daniela Poggi. Durante il Festival sono organizzati due laboratori di scrittura: il corso di scrittura della Scuola Holden ‘’Fame di polvere’’ con Alessio Romano (che si è svolto dal 27 al 30 luglio) e il corso di scrittura ‘’La Palestra di Scrittura Poetica’’ a cura di Vincenzo Costantino Cinasky (19 e 20 agosto).