Il Dante di Lavia: "Versi da cantare a memoria"

"Ho sempre considerato Dante uno straordinario Robinson Crusoe filosofico, un uomo capace di accompagnarci in un viaggio dell’anima", confida Gabriele Lavia, 83 anni il 10 ottobre, grandioso attore e regista, un mito del teatro italiano. Oggi alle 17.30 agli Antichi Chiostri di Ravenna, proprio accanto alla tomba del Poeta, sarà lui a inaugurare la 14ª edizione del festival “Prospettiva Dante“, promosso dalla Fondazione Cassa di risparmio di Ravenna con la direzione scientifica dell’Accademia della Crusca. “Versi d’amore e prose di romanzi“ è il tema di quest’anno, e Lavia entrerà direttamente “in medias res“ portandoci nell’universo sconfinato di una poesia che ancora sa parlare al nostro tempo.

Maestro Lavia, come è arrivato Dante nella sua vita? "Come credo sia avvenuto per tanti, anche io ho “conosciuto“ Dante negli anni della scuola, e le confesso che ero un campione nella Divina Commedia. Anzi, proprio per questo mi scontrai anche con la mia insegnante di lettere".

Davvero? In che modo? "A un’interrogazione lei mi assegnò un voto inferiore rispetto a quello di un mio compagno di classe che, a mio parere, aveva una preparazione molto più scarsa su Dante. Io non accettai quel giudizio, protestai, mi ribellai, e finii per essere punito con due giorni di sospensione. Però poi..."

Che cosa avvenne? "Diversi anni più tardi, quando sono stato nominato direttore del Teatro Stabile di Torino, la professoressa è passata a salutarmi in ufficio. “Sono venuta a chiederle perdono“, mi ha detto, “perché quella volta sono stata ingiusta. Lei conosceva e conosce Dante meglio di ogni suo altro compagno di scuola“. Io sono sempre stato un appassionato lettore della Divina Commedia, ne ho imparato a memoria tanti canti. E quella poesia mi è entrata dentro".

Già: la poesia va imparata a memoria? "Sì, perché così la puoi ripetere per strada, la puoi “cantare“, ti accompagna nella giornata. Imparare a memoria una poesia è stato spesso avvertito come un obbligo, quasi una punizione, e invece è una bellezza assoluta: non a caso in francese “Imparare a memoria“ si dice proprio “Apprendre par coeur“. E il fatto che non lo si faccia più è una vergogna della scuola italiana".

Qual è l’attualità di Dante? "Il tema del viaggio che è presente in tutti i tempi. L’Inferno è dentro ciascuno di noi, il Purgatorio è la possibilità o l’impossibilità di redimerci, il Paradiso è la pura poesia. Pensi al primo canto del Paradiso: “O buon Appollo, a l’ultimo lavoro / fammi del tuo valor sì fatto vaso / come dimandi a dar l’amato alloro“. Dante accostò in un anagramma le parole “lavor“ e “valor“: era un genio, eppure finì per essere perseguitato, incredibile..."

Quali brani ha scelto per la Lectura Dantis ravennate? "Percorrerò le diverse cantiche così, a memoria, e non potrò non far parlare alcuni fra i personaggi più iconici, Ulisse, il Conte Ugolino, e Francesca con il suo “libro galeotto“. Paolo invece non parla, ma piange: Dante sa che l’animo maschile è più debole e prova “pietade“, al punto che sviene, “caddi come corpo morto cade“".

Pochi giorni fa ha ricevuto il premio “Le Maschere del teatro italiano“ per il Re Lear che ha diretto e interpretato. Un saggio ha rivelato che nelle opere di Shakespeare vi sono echi danteschi: che ne pensa? "Non ho la preparazione necessaria per giudicare queste ipotesi. Eppure ho sempre davanti agli occhi l’immagine di un dizionario italiano-inglese che in copertina affianca Dante e Shakespeare. Di certo li accomuna la potenza della parola e della creazione".

A Bologna, per la stagione del teatro Comunale, lei sta per iniziare le prove dell’Oedipus Rex di Igor Stravinskij, su testo di Jean Cocteau, di cui sarà regista e voce recitante. Un’altra prima, un altro cimento: com’è vivere per il teatro? "Come ho detto anche in altre occasioni, fare teatro significa vivere una sofferenza continua di cui non si può fare a meno"

Una meravigliosa sofferenza. O no? "Il teatro è un momento in cui incontro me stesso ma non mi sono simpatico: non mi sono mai piaciuto, meno che mai come attore. Certo, riconosco che c’è qualcuno un po’ peggio di me, questo sì, ma se mi vedessi in palcoscenico, Dio mio, come non mi piacerei. Io so come dovrei essere, non lo dico ma lo immagino. Eppure ormai sono troppo vecchio, e non ho vissuto abbastanza per diventare come avrei voluto".