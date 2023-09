Il “ComuniCattivo“ scende in piazza. Igor Righetti torna su Rai Radio1

Igorà-Tutti in piazza è il format crossmediale intergenerazionale ideato e condotto da Igor Righetti, che va in onda su Rai Radio1 in diretta dal lunedì al venerdì alle 20.30. Un ritorno fortemente voluto dal direttore di rete Francesco Pionati per il giornalista, autore e conduttore radiotelevisivo voce storica di Radio Rai dove per 12 anni consecutivi, proprio su Rai Radio1, ha portato in onda la sua trasmissione quotidiana pluripremiata, Il ComuniCattivo, con versioni pure su Raidue e su Raiuno. Dopo tre anni a Rai Isoradio, dove Righetti ha ideato e condotto L’autostoppista, il primo programma radiofonico pet friendly che a giugno scorso ha ricevuto il premio “Microfono d’oro“ come migliore trasmissione di infotainment ispirata al Il tassinaro di Alberto Sordi (suo cugino), il giornalista continua a sperimentare nuovi linguaggi. "Nell’Igorà – dice Igor Righetti – la sorpresa e l’imprevisto sono all`ordine del giorno. Le piazze sono storicamente il centro vitale delle città, un luogo di incontro, ma anche di scontro e di confronto con idee diverse. Come l’agorà greca era il cuore pulsante dell’antica Atene, l’Igorà, che nasce dal mio nome in quanto rappresenta lo spazio pubblico che mi piacerebbe frequentare, non sarà uno sfogatoio di volgarità o violenza verbale, ma un posto dove dove tutti quelli che hanno qualcosa di utile, importante, divertente da dire possano farlo liberamente".