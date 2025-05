Il color concert di Silvia Colombini. Ascoltare ’classica’ seduti sul prato

Un approccio originale ed informale alla musica classica, tra i colori della natura distesi su un prato. Domani alle 11 nel chiostro palazzo delle Stelline, sede della scuola internazionale musicale di Milano, nell’ambito della rassegna ’I Concerti alle Stelline’ con direttrice artistica Matilda Colliard si conclude la stagione concertistica con il color concert, ideato e cantato dalla soprano d’arti Silvia Colombini (nella foto). Nella locandina viene indicato ’portare un telo’ perché si potrà udire la voce della soprano d’arti seduti sull’erba. La nuova direttrice artistica Matilda Colliard ha deciso infatti di concludere la rassegna di quest’anno con un concerto nuovo, per stupire ed emozionare un pubblico eterogeneo, dagli appassionati ai neofiti, senza dimenticare un pubblico in genere ignorato dalla musica ’colta’, quello dei giovani e dei bambini con le loro famiglie. Un concerto insolito affidato a una innovatrice come il soprano d’arti Silvia Colombini. Il soprano si muoverà con agilità tra le persone sedute nel prato per narrare in musica e parole la meraviglia dei colori dello spettro solare, espressione fisica e visibile di vita.