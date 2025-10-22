Il Collegio cambia voce (narrante). E insegna educazione sessuale

Tre nuovi professori, con l’ingresso di un corso di educazione sessuale, ma anche un cambio nella voce narrante. Torna Il Collegio per la sua nona edizione con alcune novità, a partire dall’uscita in esclusiva su RaiPlay da domani prima ancora dell’approdo sulla tv generalista, che avverrà solo a dicembre su Raidue. A raccontare le avventure dei prossimi collegiali ci sarà per la prima volta una voce molto nota tra gli amanti del calcio, quella di Pierluigi Pardo. La nuova stagione del docu-reality è stata presentata in anteprima al Prix Italia di Napoli. Diciotto nuovi allievi si siederanno tra i banchi di scuola del Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso, in Molise, per misurarsi con il corpo docente e puntare a superare l’esame di terza media. La classe protagonista si troverà catapultata nel 1990. Dietro la cattedra ritroveremo, tra gli altri, i prof Andrea Maggi e Maria Rosa Petolicchio.