Il ciclone Locman rivoluziona il ’Nuvolari’

Tempo di sport per Locman: il brand di orologeria originario dell’Isola d’Elba sarà official timekeeper della trentatreesima edizione del Gran Premio Nuvolari dal 14 al 17 settembre. I tempi della storica manifestazione saranno scanditi dalla maison elbana che torna a celebrare il suo legame unico con il mondo dei motori in una delle più prestigiose corse di auto d’epoca al mondo, seconda solo alla Millemiglia, in grado di richiamare appassionati da tutti i continenti e vetture dal fascino intramontabile per onorare il mito Tazio Nuvolari.

La manifestazione raduna dal 1991 veri e propri capolavori di storia, design e meccanica che attraverseranno alcuni degli scenari più iconici e suggestivi del Bel Paese, di cui sarà celebrata la joy de vivre, da sempre parte integrante del Dna di Locman.

La partnership rappresenta una tappa ulteriore del percorso del brand a fianco dei motori, una passione che da sempre affascina Marco Mantovani, fondatore e presidente di Locman. "Abbiamo sempre supportato lo sport e il mondo dei motori, così vicino a quello dell’orologeria. Un’auto, come un orologio, ha un cuore pulsante e affascinante che la tiene in vita: in una vettura è il motore, in un orologio il movimento".

Ai membri dell’equipaggio primo classificato verrà consegnato un orologio della prestigiosa collezione Montecristo Cronografo Automatico, la linea iconica di Locman. La collezione prende il nome dalla leg g endaria isola dell’arcipelago toscano, il cui profilo si staglia maestoso all’orizzonte, al largo di Marina di Campo, proprio di fronte alla sede dell’azienda che si trova proprio a pochi metri dal mare ma ha anche uffici dislocati a Firenze, Milano, New York, e Tokyo.

Gli orologi Locman si distinguono per aver introdotto – primi al mondo – materiali innovativi, come il titanio, la fibra di carbonio, l’alluminio e altre leghe hi-tech. Attuali, sportivi, ultra-leggeri e resistenti, sono apprezzati da un pubblico esigente, alla ricerca di qualcosa di unico e speciale, di tendenza ma mai ostentato. Sono trascorsi oltre trent’anni e osservando il percorso intrapreso dall’azienda si apprezza il taglio di tanti traguardi eccellenti, come la realizzazione nel 2003 della prima cassa al mondo totalmente in carbonio o l’apertura nel 2006 della Scuola Italiana di Orologeria, accademia interna per la formazione di personale specializzato e per la creazione di movimenti in-house e il rilancio, nel 2021 del movimento meccanico Made in Italy OISA 1937.

Marco Principini