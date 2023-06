Il centenario di Roy Lichtenstein La Fondazione dona 186 opere

La Roy Lichtenstein Foundation di New York ha donato 186 opere d’arte a quattro musei statunitensi e a un’istituzione europea per celebrare il centenario della nascita dell’artista icona della Pop Art, che ricorrerà il prossimo 27 ottobre. Le istituzioni beneficiarie sono il Colby College Museum of Art di Waterville, nel Maine; il Nasher Museum of Art della Duke University di Durham, nel North Carolina; il Los Angeles County Museum of Art (Lacma); il Whitney Museum di New York; l’Albertina di Vienna. Il Lacma e il Whitney riceveranno la maggior parte dei dipinti, rispettivamente 70 e 66 pezzi di Roy Lichtenstein (1923-1997).

Dorothy Lichtenstein, vedova dell’artista e presidente della fondazione, ha detto che "data la sua modestia, Roy forse non avrebbe voluto fare storie per questo anniversario, ma sono sicura che sarebbe stato entusiasta di sapere che, nel suo centesimo anno, il suo lavoro appare fresco, radicale e rilevante come sempre, e che ora viene onorato come un risultato permanente".