Il centenario del Museo Dickens

Il Charles Dickens Museum di Londra aprì le sue porte per la prima volta nel 1925 e nel corso del 2025 festeggerà il suo centenario con la mostra Dickens in Doughty Street: 100 Years of the Charles Dickens Museum (5 febbraio - 29 giugno), una celebrazione sia della vita dello scrittore inglese sia del museo che oggi conserva la collezione più completa al mondo di materiale relativo all’autore di Il Circolo Pickwick e Grandi speranze. Per l’occasone saranno esposti oggetti e cimeli mai visti prima dal pubblico.