Il catalogo del nostro tempo: 12.795 oggetti

di Gianluca

Biscalchin

Una wuderkammer del quotidiano, un epico elenco di minuzie: è Katalog, la mostra dell’artista belga Barbara Iweins ora a “Cortona on the Move”. Sono 12.795 gli oggetti fotografati nella casa dove vive con i suoi tre figli. Oggetti di tutti i tipi: chiodi, piatti, un pettine, il dentifricio, ricordi di una vita, inutili gingilli. In due anni Iweins ha catalogato la realtà materiale che la circonda. Senza censure. Dai calzini usati al vibratore. Con un approccio metodologico che fa il punto sull’insensatezza del consumismo. L’artista ha assegnato a ogni oggetto una percentuale di utilizzo, il 56% non è mai stato toccato. "Solo l’1% di questi oggetti è importante: del 99% potrei sbarazzarmi" confessa al Guardian. La mostra è una seduta di psicanalisi rivolta alla società dello spreco, un’indagine impietosa su come abbiamo rinunciato all’essenziale per il superfluo. Ma c’è di più.

Umberto Eco lo spiega bene nel suo

La vertigine della lista (Bompiani): l’elenco non è solo un modo per classificare il mondo, ma per non soccombere al vuoto cosmico. L’elenco spalanca la voragine dell’infinito, perché potenzialmente non ha fine. Si elenca non tanto per catalogare il mondo, ma per non svanirci dentro. Non è un caso che l’accumulo sia tipico dei periodi di crisi. Storica o esistenziale. La letteratura contemporanea ne è pervasa: dal celebre elenco di oggetti contenuti nel cassetto di Leopold Bloom nell’Ulisse di Joyce, a Proust, Musil, Gadda e tutti i mammasantissima del Novecento. E naturalmente Borges con il suo allievo Calvino, numi a cui si ispira il Karl Ove Knausgård de La mia lotta, sei volumi di fluviale e dettagliatissimo memoir pubblicati tra il 2009 e il 2011.

Ma anche, scrive Eco, le infinite inquietanti variazioni del Giardino delle delizie di Hieronymus Bosch o il sovrabbondante memento mori delle nature morte olandesi. Al fondo dell’elenco c’è infatti il decesso. O la sua esorcizzazione. Come nelle Mille e una notte dove la suite, potenzialmente infinita, dei racconti di Sherazade salva la fanciulla dell’esecuzione. Il catalogo di Barbara Iweins spiega benissimo l’abbinata “lista-età della crisi” come antidoto per la paura del vuoto e il tentativo dell’ominide di demandare all’accumulo il vuoto spinto delle nostre fragili anime. Come è successo nelle nostre case durante e dopo la pandemia, trasformate da dormitori a panic room della resistenza, anche esistenziale, alla peste, isole di felicità. Ecco allora il successo dei libri come Tenere la casa in ordine anche quando la tua vita è in disordine (Corbacci) di KC Davis o il best seller ll magico potere del riordino. Il metodo giapponese che trasforma i vostri spazi e la vostra vita di Marie Kondo (Vallardi). Ordinare le cose per essere felici, o per non dissolversi.

Rituale che ha radici profonde, ancestrali. Come le wunderkammer del Rinascimento, stanze nate per racchiudere il mondo, per riempire fino allo spasmo uno spazio esiguo con tutte le meraviglie possibili. Il possesso di tutti quegli oggetti rari e preziosi era il tentativo di dare ordine alle anime turbate dalle guerre di religione, da sconvolgenti scoperte scientifiche, dalle epidemie, dal crollo delle certezze (suona familiare?). È un po’ il senso profondo del delirio decorativo del barocco ieri e della casa tutta rosa di Barbie oggi. Capiamo meglio oggi l’accumulo kitch-decadente di Des Esseintes in Controcorrente di Huysmans o del Vittoriale di D’Annunzio: sovrabbondanza estetizzante per difendersi da un reale che non ci soddisfa. È una bulimia materiale, un mantra della roba, che ricorda la tristissima lista di Leporello delle donne di Don Giovanni terrorizzato dalla morte e per questo bulimico di sesso.

Patologia contigua alla disposofobia, o disturbo dell’accumulo, o hoarding disorder, che racconta benissimo la nostra richiesta di salvezza rivolta ai beni di consumo. Perché alla fine gli oggetti non ti chiedono nulla e ti danno tutto (senza dover esser portati dopo cena a fare i bisognini al parco). La nostra artista belga, infatti, lo confessa: "Ho capito che per quanto possa essere patetico, gli oggetti ti danno sicurezza, si può fare affidamento sulle cose. Accumularle è stata a lungo la mia terapia. C’è così tanto caos nel mondo, e nella mia testa, che l’inerzia delle cose finisce per essere il mio punto fermo. So che quello che sto dicendo è triste, ma è vero". Sì, è triste, ma oggettivo.