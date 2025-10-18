Il canto gregoriano. Tra codici e pergamene

di Stefano Marchetti

Nella penombra di antiche abbazie s’innalzava, mistica e solenne, la lode dei monaci. Come una ’Bibbia cantata’, il gregoriano scandiva i tempi della giornata in un incontro fra bellezza e spiritualità, nella più elevata espressione della preghiera monastica.

Come l’abbazia di Pomposa (dove mille anni fa Guido D’Arezzo ‘inventò’ il tetragramma e la scrittura musicale delle note sul rigo), anche l’abbazia di Nonantola, nel cuore della pianura modenese, fu un centro di profonda cultura musicale, oltre che uno scriptorium di primaria importanza.

Ce lo racconta la suggestiva mostra Melodie dell’anima allestita al Museo benedettino e diocesano di Nonantola: un’affascinante selezione di pergamene, codici e materiali musicali permette di ricostruire la storia e la diffusione del gregoriano, il canto liturgico monodico della tradizione cattolica occidentale.

In una prima sezione vediamo esposti alcuni rarissimi frammenti di codici musicali medievali, risalenti già al XII secolo: la nascita della notazione neumatica (cioè basata su ‘neumi’, segni particolari annotati fra le righe, quelli che poi sono diventati le note musicali) fu una vera e propria rivoluzione e permise di dare forma scritta alla musica. Leggendo i neumi sul rigo, infatti, i cantori avevano un punto di riferimento e quindi potevano eseguire le musiche sempre allo stesso modo, proprio come oggi i musicisti suonano grazie alle partiture.

All’abbazia di Nonantola venne elaborata una peculiare scrittura neumatica che si ritrova anche nel preziosissimo Graduale del secolo XI: un’asta verticale partiva dalla corrispondente vocale del testo e si innalzava per indicare l’altezza del suono che si voleva rappresentare.

La seconda sezione della mostra presenta due grandi libri corali del XVIII: sono la testimonianza del lungo percorso del canto gregoriano, che per secoli ha continuato a essere tramandato e custodito. L’ultima sezione propone alcuni raffinati messali a stampa (dal XVII al XIX secolo), accompagnati da illustrazioni e annotazioni: fu proprio grazie a queste pubblicazioni che il linguaggio musicale raggiunse tutte le parrocchie.

La visita alla mostra (che sarà aperta fino a maggio 2026) consente di scoprire anche tutti i tesori dell’abbazia di Nonantola che venne fondata nel 752 da Sant’Anselmo sul territorio ricevuto in dono dal re Astolfo, suo cognato. Oltre ai meravigliosi codici, come l’Evangelistario di Matilde Di Canossa, risalente all’ultimo quarto dell’XI secolo, si può ammirare anche la straordinaria stauroteca (realizzata forse a Costantinopoli tra la fine del X e l’inizio dell’XI secolo) che contiene un frammento della reliquia della Croce di Cristo. Info, abbazianonantola.it