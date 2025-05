Il cane di casa dà più soddisfazioni dei parenti

Chi ha un cane lo sa: quel musetto peloso riesce a dare conforto, compagnia e affetto incondizionato, a tal punto che, qualche volta, il legame con un cane riesce persino a risultare più soddisfacente rispetto alle relazioni con tanti esseri umani. A dirlo sono proprio loro: gli umani che condividono la vita con un cane.

Una recente indagine pubblicata su Scientific Reports rivela che i proprietari di cani spesso valutano la relazione con il loro animale domestico come più gratificante rispetto a quella con amici, partner e parenti stretti. Ecco perché.

Lo studio

Pubblicato su Scientific Reports nel 2025, l’indagine ‘Similarities and differences between dog–human and human–human relationships’ è stata condotto da un team di ricercatori dell'Università Eötvös Loránd di Budapest.

La ricerca ha coinvolto 717 proprietari di cani, ai quali è stato chiesto di valutare la qualità delle loro relazioni con il proprio cane e con quattro figure umane: partner, migliore amico, figlio e parente stretto. I risultati? I cani sono stati valutati come più affettuosi, meno irritanti e più leali rispetto agli esseri umani, con l'unica eccezione dei figli.

Secondo la professoressa Enikő Kubinyi, a capo del Dipartimento di Etologia dell'università, il rapporto con il cane combina "la vicinanza emotiva di un figlio, la facilità di un migliore amico e la prevedibilità di una relazione modellata dal controllo umano".

Una relazione senza conflitti

A differenza delle relazioni umane, spesso caratterizzate da conflitti, incomprensioni e aspettative non soddisfatte, il rapporto con il cane è generalmente privo di tensioni. I cani non giudicano, non portano rancore e non hanno agende nascoste. Offrono affetto e compagnia senza condizioni, adattandosi alle esigenze emotive dei loro proprietari.

La ricerca ha anche evidenziato che i proprietari con relazioni umane solide tendono a sviluppare legami ancora più forti con i loro cani, suggerendo che i cani non sostituiscono le relazioni umane carenti, ma le arricchiscono.

Sincronizzazione emotiva e fisiologica

Il legame tra cane e proprietario va oltre l'aspetto emotivo. Studi recenti hanno dimostrato che durante le interazioni positive, come le coccole o il gioco, i ritmi cardiaci di cani e proprietari tendono a sincronizzarsi, indicando una connessione fisiologica profonda.

Inoltre, il contatto visivo prolungato tra cane e proprietario stimola la produzione di ossitocina, l'ormone dell'amore, in entrambi, rafforzando ulteriormente il legame.

Il cane come specchio emotivo

I cani sono anche in grado di percepire e rispondere alle emozioni dei loro proprietari. Uno studio dell'Università dell'Arizona ha evidenziato che le persone spesso proiettano le proprie emozioni sui cani, interpretando i loro comportamenti attraverso una lente umana. I cani mostrano una notevole capacità di adattarsi agli stati d'animo dei loro proprietari, offrendo supporto emotivo nei momenti di bisogno.

In un mondo sempre più frenetico e interconnesso, il legame con il nostro cane rappresenta un'ancora di stabilità e affetto autentico. Le indagini degli ultimi anni confermano ciò che molti proprietari hanno sempre saputo: i cani non sono solo animali domestici, ma membri della famiglia, compagni fidati e fonti inesauribili di gioia e conforto.