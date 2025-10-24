Il Brand Journalism Festival 2025 torna l'11 novembre a Roma: c’è anche QN con il progetto Salus su Instagram

È ancora possibile, nel nostro Paese, dar vita a una comunicazione capace di unire giornalismo e impresa in un linguaggio comune, fondato su trasparenza, etica e cultura della responsabilità? In un mondo in cui ‘comunicare’ non è più sufficiente, come si possono connettere autenticamente le persone e restituire loro la fiducia nei media? Possiamo ancora promuovere una cultura della salute laddove dilagano fake news e teorie non di rado strampalate, se non addirittura dannose?

Sono alcune delle domande cui intende dare una risposta il Brand journalism Festival 2025, in programma l’11 novembre al Talent garden di Roma. Alla sua seconda edizione, l’evento, ideato da Ilario Vallifuoco e promosso da Social Reporters, vede il gruppo Unipol come main partner. Pensata come piattaforma di confronto in cui giornalisti, comunicatori e aziende si danno appuntamento per costruire un linguaggio comune e superare le logiche di contrapposizione, l’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere un’idea di informazione condivisa, fondata su trasparenza, qualità e responsabilità.

Il programma della giornata

Durante l’intera giornata di martedì 11 novembre si alterneranno talk, tavole rotonde e case study dedicati alle nuove forme del racconto d’impresa, al ruolo dell’etica nella costruzione della reputazione, all’impatto dell’intelligenza artificiale sui processi editoriali e comunicativi, al valore dei contenuti come leva di fiducia tra brand e cittadini. Tra i temi al centro del dibattito spiccano, dunque, etica e algoritmo, come garantire responsabilità e trasparenza nella comunicazione digitale; reputazione e autenticità, le nuove metriche della fiducia; storytelling e sostenibilità, la sfida del racconto d’impresa nell’era dell’impatto sociale. Parteciperanno direttori di testate nazionali, communication manager di grandi aziende italiane e internazionali, docenti universitari e rappresentanti delle istituzioni europee, tra cui Alessandra Marino (Commissione europea) e Fabrizio Spada (Parlamento europeo).

L’osservatorio GenerationShip 2025

Durante l’evento saranno resi noti, in anteprima, i risultati del nuovo osservatorio GenerationShip 2025 di Changes Unipol, realizzato dalla società di ricerca e consulenza torinese Kkienn connecting people and companies. L’indagine, giunta al quarto anno, esplora comportamenti, abitudini e percezione dell’informazione tra i giovani italiani dai 16 ai 35 anni, offrendo uno sguardo dettagliato su come la generazione under 40 vive e interpreta il flusso quotidiano di notizie.

I giovani si informano sui social: ecco i dati

Dallo studio emerge che l’80% dei soggetti intervistati si informa online, soprattutto tramite social media (Instagram 79%, YouTube 43%, TikTok 40%, Facebook 41%). Oltre la metà dei giovani (53%) si sente sopraffatta dal sovraccarico informativo e il 45% tende a evitare le news, ma la generazione under 40 mostra senso critico: il 69% verifica le fonti e il 61% confronta più testate. La consapevolezza di fenomeni come ‘deepfake’ e bolle informative resta bassa (solo il 44% sa cosa siano i deepfake e solo il 37% ne comprende davvero il significato). L’informazione è vissuta come strumento di identità e utilità: il 60% la usa per divertirsi, il 59% per la vita pratica e il 55% per coltivare interessi. Altra nota positiva: cresce l’attenzione verso finanza personale (30%), risparmio (47%) e investimenti (46%), mentre il brand journalism è conosciuto dal 52% degli intervistati ed è apprezzato per trasparenza e competenza.

La novità del 2025: l’Health journalism forum

Dall’esperienza del Brand journalism Festival nasce l’Health journalism forum (Hjf), che debutterà come naturale estensione del Festival. L’Hjf intende porsi come primo spazio in Italia dedicato al giornalismo sanitario e alla comunicazione ‘health’, con l’intento di creare un dialogo tra media, istituzioni e aziende del settore. Sostenuto dalla casa farmaceutica statunitense Eli Lilly come main partner, il forum persegue due obiettivi principali: promuovere una cultura della salute basata su accuratezza, trasparenza e responsabilità sociale e rispondere alle crescenti esigenze di informazione affidabile, in un contesto caratterizzato, invece, da generale disinformazione e sfiducia.

Al forum saranno presenti anche i giornalisti di Quotidiano Nazionale Network per presentare il nuovo progetto QN Salus, lanciato nei giorni scorsi su Instagram. In un’epoca in cui milioni di persone si informano sui social, QN Salus nasce, appunto, per portare autorevolezza, chiarezza e fiducia proprio lì dove si formano le opinioni. Progetto crossmediale, sviluppato con il contributo di un comitato scientifico interdisciplinare, QN Salus nasce per contrastare le fake news che circolano attualmente nell’ambito di temi fondamentali per la vita di tutti noi, tra cui medicina, alimentazione, attività fisica e benessere fisico e psicologico. L’ambizione è costruire, giorno dopo giorno, una cultura della salute, fondata in primis su conoscenza, affidabilità e responsabilità.