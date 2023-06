Il bon ton dei regali: ecco come regolarsi per evitare gaffe

Agli italiani piace fare regali. Anche in tempi di crisi, segnati dall’inflazione e dal caro-vita, gli abitanti della Penisola non rinunciano ad acquistare un dono per i propri cari e amici in occasione di ricorrenze e feste comandate. Secondo le ultime stime di Confcommercio legate ai consumi natalizi del 2022, per esempio, il popolo tricolore ha speso oltre 6 miliardi di euro in pacchetti e pensieri di vario tipo, un po’ meno dell’anno precedente, ma senza brusche virate o battute d’arresto.

Nuove tendenze

Certo, sempre di più il denaro impiegato serve a comprare qualcosa di semplice e utile allo stesso tempo, poco impegnativo, ma funzionale. E se si è a corto di idee, ci sono motori di ricerca come Enspire, che suggerisce gratis agli utenti qualche spunto in base ad alcuni parametri che delineano il profilo dei destinatari, siano essi uomini, donne, bambini o adolescenti.

La forma è sostanza

Ma non è solo questione di cosa regalare. Ci sono anche regole del bon ton da seguire per evitare di fare gaffe e di assistere a occhi rivolti in alto o in basso e a sorrisi imbarazzati e atmosfera gelida se i pacchetti vengono scartati appena si ricevono. Al fine di evitare spiacevoli sorprese per tutti, conviene seguire qualche dritta.

Focus sul destinatario

Quando si acquista un regalo, qualsiasi cosa esso sia non deve piacere a chi lo fa, ma deve andare incontro ai gusti di colui o colei che lo riceve. Dunque bisogna evitare di pensare a sé e ai propri interessi, ma calarsi nei panni della persona a cui sarà consegnato il dono. Se si hanno dubbi, sarebbe preferibile informarsi con discrezione presso qualcuno che è molto vicino al destinatario o alla destinataria.

Biglietto da visita

Allo stesso tempo, bisogna ricordarsi che, in qualche modo, il regalo qualifica chi lo fa: pertanto buon gusto, stile e sobrietà sono parole d’ordine imprescindibili. Gli eccessi di stravaganza, trasgressione e trivialità andrebbero evitati.

Riciclo sì o no?

In tempo di crisi, e soprattutto presso la Generazione Z, molto attenta e sensibile all’ambiente e alla sostenibilità, sembrano essere stati sdoganati, almeno in parte, i doni “riciclati”. In passato il riutilizzo di un dono era totalmente bandito, considerato sinonimo di scarsa cura e poco rispetto nei confronti del destinatario. Cambiano le epoche e i costumi, tuttavia, anche in questo caso, forse è opportuno allinearsi con l’approccio culturale e la mentalità, oltre che i gusti, di chi riceverà il dono. Di sicuro, se si ritiene di procedere con un regalo riciclato, è necessario cambiare la confezione e assicurarsi che eventuali targhette o bigliettini non riferite al nuovo destinatario siano rimossi e sostituiti.

Divieti assoluti

Anche in un’età contemporanea e meno formale come la nostra, in fatto di regali ci sono alcune regole classiche che non passano mai di moda. Non regalate fazzoletti o perle: si dice portino lacrime e tristezza. Borsellini e portafogli andrebbero donati con una monetina all’interno. Ai futuri genitori non va preso nulla finché non nasce il bebè, a meno che non arrivino disposizioni contrarie dai diretti interessati. Un gioiello è un regalo impegnativo da molti punti di vista: equivale a una promessa. Fatelo solo se siete sicuri dei vostri sentimenti, da dimostrare soprattutto con i fatti.