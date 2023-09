Il bomber da donna per un look casual e informale

Il bomber da donna rappresenta un elemento di stile intramontabile, essenziale per affrontare con eleganza il passaggio dall'estate all'autunno. È anche un capo con un fascino vintage che serve sempre avere nel proprio guardaroba. Reso celebre da divi come James Dean e Marlon Brandon, più di recente è stato indossato da sex symbol quali Brad Pitt e Ryan Gosling e, sul versante femminile, da Jennifer Aniston e Cara Delevingne.

Origini

La giacca bomber, nota anche come flight jacket o bomber jacket, fu ideata in origine per i piloti militari durante la Seconda Guerra Mondiale, nella prima metà del Novecento. I primi modelli erano realizzati in pelle e avevano un design pratico e funzionale, con polsini e cinture elastiche per mantenere il calore e una chiusura a zip robusta. Negli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso il bomber è diventato un'icona di stile nella cultura pop, grazie anche all'influenza della musica rock 'n' roll e del cinema, sempre più rivisitata anche in chiave femminile. Negli anni il design di questo capo ha subito alcune modifiche per adattarsi alle tendenze di moda del momento, usando materiali diversi e adottando vari stili di colletto, tasche e decorazioni. Negli anni Ottanta e Novanta questa giacca ha rappresentato un simbolo della cultura hip-hop ed è stata indossata da molti artisti e rapper famosi. Oggi le giacche bomber sono disponibili in una vasta gamma di stili e materiali e sono versatili, adatte a molte occasioni diverse.

Caratteristiche

I bomber da donna di solito hanno un taglio corto, che si ferma sopra la vita o leggermente sotto la vita. Sono provvisti di polsini e bordi elastici in vita e ai polsi, dettagli che contribuiscono a mantenere il calore all'interno e a fornire una vestibilità aderente. La chiusura principale del bomber è di solito una zip robusta. Molti modelli hanno tasche a filetto, piatte e sottili, sia sul petto che sui lati, spesso dotate di chiusure a bottone o zip. Un elemento distintivo è spesso il colletto a costine o in stile aviatore, in una tonalità di colore diversa rispetto al resto della giacca. Realizzati in tanti materiali diversi, i bomber femminili, come quelli maschili, possono essere imbottiti per un maggiore isolamento termico o leggeri per un uso primaverile o autunnale.

La Varsity jacket

La moda dell’autunno 2023 propone diverse versioni del bomber da donna. Protagonista è la Letterman Jacket, o giacca Varsity, tradizionalmente indossata dagli studenti delle scuole superiori e delle università negli Stati Uniti, con corpo in lana, maniche in pelle, colletto, polsini e orlo a coste, chiusura frontale a bottoni automatici o con zip, tasche a filetto sui lati. Una delle caratteristiche più evidenti di una Letterman jacket sono lettere e patch in chenille, decorazioni cucite sulla giacca e spesso personalizzate anche con spille e ricami. La fodera interna della giacca può essere trapuntata o imbottita.

Modelli contemporanei

Per questa stagione il bomber da donna si presenta in varie texture, tra cui il denim e in tweed. Questo capo, tradizionalmente, è un elemento chiave dello street style, atletico e nostalgico, spesso adottato da chi ama un look casual, sottolineato, per esempio, da un taglio cropped e maniche voluminose. In generale il bomber si abbina perfettamente con jeans, leggings o pantaloni cargo per uno stile informale e al passo coi tempi. Alcuni modelli in velluto e seta sono perfetti anche per la sera e per aggiungere un tocco di eleganza.