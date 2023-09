Il bob, il taglio autunnale più amato delle star

Più o meno corto, dritto o ondulato, asimmetrico o classico, il bob è uno dei tagli di capelli più popolari al mondo. Classica e versatile, questa acconciatura continua a evolversi con le tendenze della moda, riproposta in diverse versioni anche per l’autunno 2023 e l’inverno 2024. Il taglio bob autunno si caratterizza per arrivare di solito alla lunghezza della mascella o poco sopra le spalle. Può essere personalizzato per adattarsi a diverse preferenze e forme del viso. Rivolgiti al tuo hair stylist di fiducia e chiedi un parere esperto.

Celebrities

Selena Gomez ha spesso sfoggiato un bob classico, con la lunghezza appena sopra le spalle e punte leggermente sfumate. Emma Watson ha optato per un bob corto e sbarazzino, che dà un aspetto moderno e fresco, ma richiede un po’ più di cura e manutenzione. Sono diventati inconfondibili il bob asimmetrico di Rihanna, con una parte più lunga e l'altra più corta, e quello conico di Victoria Beckham, con la parte posteriore più corta e le punte anteriori più lunghe. È piaciuto molto alle follower il wispy bob scelto qualche mese fa da Jenny Ortega, la Mercoledì Addams della serie Netflix, con tanto di frangetta caratteristica del suo personaggio nella serie. Una delle influencer che ha rilanciato questo taglio, la scorsa primavera, è stata Chiara Ferragni che lo ha sfoggiato a sorpresa debuttando sul palco di Sanremo.

Personalizzazione

Il taglio bob autunno può apparire sia elegante che informale, a seconda di come viene realizzato e acconciato. Molto, poi, dipende dalle proprie caratteristiche. Se si ha un viso tondo, un bob con punte asimmetriche, shaggy o scalato potrebbe contribuire a creare un effetto snellente sui lineamenti. Se si ha un viso quadrato, un bob leggermente ondulato potrebbe addolcire l’aspetto. Se si hanno i capelli spessi conviene fare un taglio stratificato. I capelli sottili, invece, vengono valorizzati con un bob ondulato.

Styling

Quando ti lavi e asciughi i capelli a casa, ricordati di seguire alcuni accorgimenti oltre a quelli che ti darà il parrucchiere. Se vuoi avere un bob liscio e dritto, asciuga i capelli dirigendo il calore del phon dall'alto verso il basso, seguendo la forma della testa e utilizzando una spazzola rotonda per lisciare i capelli. Per bob ondulati e ricci, invece, utilizza un diffusore e asciuga i capelli a testa in giù. In entrambi i casi, per rifinire lo styling, dopo aver asciugato i capelli, usa l’aria fredda dell'asciugacapelli per fissare la pettinatura e donare brillantezza alla chioma. Successivamente, per mantenere e definire la forma del tuo taglio bob autunno, applica prodotti per lo styling, come un siero lisciante o uno spray per onde e ricci.