Il Bernini pittore a Casa Zani. La mostra dossier sul Barocco apre squarci intimi e privati

Un piccolo Louvre nel cuore della campagna lombarda che dà il meglio di sé tra le vigne, le cantine e la cultura enologica della Franciacorta. Ma da queste parti c’è anche l’arte pura, sublimata in una Casa Museo – la Fondazione Paolo e Carolina Zani – diventata un invidiabile presidio espositivo del barocco e della pittura veneziana.

Più che una tappa, una destinazione in sé, perché 1200 opere custodite tra bella residenza di Cellatica e il giardino che le fa da cornice, sono già un’ottima ragione per visitare la villa costruita nel 1976 riprendendo il modello delle domus romane. Anche per una ragione contingente. C’è un ospite di tutto riguardo fino al prossimo 29 ottobre (info 030.5220479): il grande Gian Lorenzo Bernini, scultore, urbanista e scenografo della Roma del Seicento che negli spazi dedicati alle temporary exhibitions della Casa Museo mostrerà il suo genio anche pittorico. Quattro dipinti sistemati attorno al bronzetto del ’David’ custodito alla Galleria Borghese. Tema illuminante: ’Bernini privato. La forza e l’inquietudine’. Con i riflettori puntati sul San Sebastiano, martire raffigurato con il capo piegato e l’espressione rabbiosa di chi non accetta la propria sorte; sull’Angelo Allegorico, rimando evidente all’amor divino; sulla figura di Padre Martino Martini. E sul pezzo forse più atteso, l’enigmatica tela berniniana ’Sansone e il leone’, esposta per la prima volta in pubblico.

Tutt’attorno, facile riconoscere alcuni capolavori del Canaletto e del Tiepolo. E ancora più naturale apprezzare il paesaggio rivestito di vigne dove si producono le famose bollicine franciacortine, sublimate nei brand Ca’ del Bosco, Bellavista, Berlucchi e Barone Pizzini. Qui e là, tra il 24 e il 30 ottobre, ’Festival di musica antica’ all’abbazia Olivetana di Rodengo Saiano, al Monastero di San Pietro in Lamosa e alla stessa Fondazione Zani. Giuste sonorità cinque-settecentesche. Per dare il benvenuto al maestro Bernini.