Il benessere del microbiota . Verdure fermentate preziose alleate Un microbiota intestinale equilibrato favorisce salute e benessere. L'azienda italiana Life, specializzata in alimenti vegetali fermentati, promuove la formazione di batteri buoni per il microbiota umano. Studi confermano l'importanza di cibi fermentati per la salute fisica e mentale.