’Il Barbiere di Siviglia’. L’opera buffa di Rossini al Regio di Parma

Da un lato, una delle formazioni giovanili di musica classica più apprezzate, la bolognese Orchestra Senzaspine, dall’altro una delle pagine più affascinanti del repertorio operistico. Con le sontuose scene disegnate da Pier Luigi Pizzi, il Teatro Regio di Parma (nella foto) ospita l’1 marzo ’Il Barbiere di Siviglia’ di Gioachino Rossini, direttore George Petrou (repliche il 5, il 7 e il 9). L’altra importante istituzione musicale della Regione, il Teatro Comunale di Bologna, in attesa della prossima opera, ’Un ballo in maschera’, in cartellone il 13 aprile, propone all’Auditorium Manzoni una serie di interessanti spettacoli sinfonici. Il 6 marzo Donato Renzetti dirige l’Orchestra Filarmonica del Teatro, impegnata con Felix Medelssohn Bartholdy e Maurice Ravel, mentre il 12, Direttore Pietari Inkinen, verranno eseguite partiture di Sibelius e Shostakovich. Nello stesso spazio nel centro della città, il 3 marzo Musica Insieme offre il recital per solo piano della virtuosa ucraina Anna Fedorova, stella internazionale, con un repertorio che comprende, tra gli altri, Chopin, Beethoven e Schumann.

A Modena il Teatro Comunale apre le sue porte il 5 marzo al prestigioso Quartetto di Venezia, con musiche di Mozart, Malipiero, Brahms. Il Teatro Dante Alighieri di Ravenna invita il 2 marzo il duo composto da Emma Bertozzi, violino e Fabrizio Di Muro, pianoforte, musiche di Brahms e Franck. Rivolta ai più piccoli l’iniziativa del 14 marzo nella Sala Centofiori di Bologna, dove l’Orchestra Senzaspine suonerà Pierino e il Lupo di Sergej Prokof’ev che il compositore russo scrisse nel 1936 per avvicinare i giovanissimi alla musica classica.

Pierfrancesco Pacoda