Il balcone delle Langhe. La Morra tra sapori e paesaggi incantati

La classifica annuale delle ’100 Best Food Cities in the World’ diffusa dal portale gastronomico TasteAtlas, sulla base del voto degli utenti, premia ancora una volta l’Italia con un podio dominato dal nostro tricolore con tre destinazioni classiche, adorate in tutto il mondo: Roma, Bologna e Napoli. E se Torino porta a casa un ottimo ottavo posto, mentre Parigi, celebre per la sua raffinata cuisine, si colloca al 15°, la sorpresa arriva al 68° posto dove spunta una inaspettata La Morra (Cuneo).

Sono ben 16.601 le città nel database del portale gastronomico TasteAtlas, e il risultato è stato calcolato sulla base di 395.205 voti degli utenti, che hanno valutato la bontà dei piatti tipici. Con i suoi soli 2700 abitanti il piccolo comune delle Langhe è senza dubbio uno dei più piccoli mai entrati in graduatoria. La Morra, conosciuta anche come il balcone delle Langhe per la sua posizione privilegiata che consente di abbracciare con lo sguardo le dolci colline che caratterizzano il territorio, offre locali curati e in linea con la tradizione gastronomica della zona.

Dai ravioli del plin alla pregiata battuta di fassona, passando per i preziosi tagliolini al tartufo e il vitello tonnato, per finire con i dolci a base di gianduia e nocciole del Piemonte, ogni piatto racconta una storia legata alla cultura del luogo, e viene naturalmente esaltato dall’abbinamento con i rinomati vini: Barolo, Barbaresco, Nebbiolo, solo per citare i più conosciuti a livello planetario. Proprio a La Morra, nel centro dell’incantevole borgo antico, si trova ’Uve Rooms & Wine Bar’, retreat di design inserito nel contesto di un palazzo storico.

Qui si può trascorrere un soggiorno all’insegna del relax e dell’ottima enogastronomia, lasciandosi cullare da un’atmosfera di confortevole lusso. La dimensione intima – solo otto suite – lo rende il luogo perfetto per chi voglia godere di piccole attenzioni personalizzate, e assaporare nel raccolto ristorante le specialità che hanno contribuito a rendere La Morra una delle ’Best Food Cities in the World’.