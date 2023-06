Il 21 giugno è l’International Yoga Day 2023: come nasce e le iniziative nelle città

In concomitanza con il solstizio d’estate del 21 giugno, migliaia di persone in tutto il mondo celebreranno l’International Yoga Day 2023, una giornata che in molti considerano fondamentale per rimettersi in connessione con la natura circostante, beneficiando così di effetti estremamente positivi per il fisico e, soprattutto, per l’anima. Non è un caso se l’invito degli organizzatori della prossima edizione sia “entriamo in armonia con la nostra vera natura”, una richiesta che in qualche modo riprende il principio di interdipendenza degli esseri umani, chiamato dharma. L’evenienza vuole dunque porsi come una preziosa occasione per tornare a ricercare l’essenziale, la natura più intima delle cose, come fonte insostituibile di pace e serenità interiore in un periodo storico ancora estremamente complesso. L’evento internazionale promosso nel nostro Paese dall’Unione Induista Italiana ovviamente prevede anche numerosi appuntamenti sparsi per le nostre città: la maggior parte si concentreranno nella giornata del 21 giugno, ma non sarà l’unica data da segnarsi a calendario. Ecco dunque tutto quello che è necessario sapere a riguardo.

Gli appuntamenti per lo Yoga International Day 2023

Partiamo dalla capitale, dove l’Ambasciata dell’India in Italia ha organizzato un grande raduno nella splendida cornice del Circo Massimo (alle 19:00). In alternativa, sempre a Roma, sarà possibile seguire il 21 giugno una lezione di pranayama intitolata “Luci e ombre sullo yoga tradizionale” tenuta da Paramahamsa Svami Yogananda Giri: in questo senso caso, previa registrazione, sarà possibile partecipare anche online. Nel Lazio, nella stessa giornata, è in programma anche una lezione aperta di yoga presso Villa Torlonia a Frascati (dalle 18:30). Per quanto riguarda Milano invece gli appassionati di yoga potranno prendere parte a ben 5 distinti eventi, sparsi nei quattro angoli della città: gli appuntamenti meneghini con l’International Yoga Day sono dunque fissati dalle 18:00 circa presso l’Arena Civica Gianni Brera (“Yoga & Yoga senza barriere con Patrizia Saccà), a Parco Sempione, a Parco del Villaggio Barona, presso lo spazio Animondo e nello Shri Vishnu Temple (in quest’ultimo caso è consigliabile portare con sé un tappetino e abiti comodi, possibilmente bianchi). La Lombardia ospiterà inoltre eventi legati alla giornata dello yoga nei comuni di Saronno e Seregno. Per i residenti in Piemonte (che il 18 giugno ha ospitato un grande evento a Torino) segnaliamo inoltre la lezione di yoga prevista a Villa Radicati a Saluzzo dalle ore 18:00 e quella organizzata dal Piccolo Tempio del Benessere di Costigliole d’Asti a partire dalle ore 18:00.

Numerosi anche gli appuntamenti fissati nel territorio veneto. In provincia di Verona è per esempio prevista il 27 giugno una lezione di yoga all’aria aperta, per grandi e piccini, a partire dalle ore 7:00 del mattino presso il parco giochi di Cengia San Pietro in Cariano. In città invece il 21 giugno si terrà una lezione di yoga aperta a tutti presso il Centro Yoga Verona di Via Cerpelloni 22. Il Veneto ha di recente ospitato anche un evento a Venezia presso le Fondamenta della Salute e un altro incontro per gli appassionati in città a Treviso. Per chi si trovasse in zona in aggiunta il 25 giugno è in programma anche ad Arzignano, in provincia di Vicenza, uno Yoga Day gratuito la cui iscrizione però è obbligatoria (l’appuntamento è in questo caso previsto per le 11 del mattino). I toscani avranno un’unica occasione per godersi questa giornata: la città di Livorno ha organizzato per loro una lezione di yoga aperta dalle ore 16:00 alle ore 19:00 presso il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo. Infine è in programma un solo evento in Emilia-Romagna, che si terrà a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, il 25 giugno. Per tutte le ulteriori informazioni relative alle modalità di partecipazione e alle location di ogni singolo evento vi invitiamo a consultare il sito ufficiale di Induismo.it, dove sono inoltre indicati i programmi delle varie lezioni e i coach e gli esperti che seguiranno i partecipanti alla ricerca di questo importante equilibrio spirituale. Partecipare è gratuito, ma la registrazione è consigliata.

Le informazioni utili

La maggior parte degli eventi è stata organizzata di mattina presto o al calar del sole per evitare, per quanto possibile, l’afa estiva che potrebbe rovinare l’esperienza. Ad ogni modo è consigliabile indossare abiti leggeri e comodi e portare con sé una borraccia d’acqua fresca. Ricordiamo inoltre che nei parchi dove si svolgono gli eventi non saranno necessariamente presenti bagni o aree per cambiarsi. L’evento si terrà anche nel caso di pioggia lieve. Nel caso invece di condizioni di maltempo avverse o che possano rappresentare un pericolo per i partecipanti gli organizzatori forniranno importanti informazioni sulle varie pagine social degli eventi.

Quando è nato l’International Yoga Day

Tutto nasce l’11 dicembre 2014 con la risoluzione 69/131 delle Nazioni Unite, che con questa evenienza hanno scelto di promuovere a livello mondiale lo yoga come pratica preziosa per la salute. Sulla scia di tale risoluzione, nello stesso periodo, il governo Indiano aveva emanato un protocollo comune per lo yoga, in modo tale da fornire delle linee guida condivise rispetto alle sue svariate tecniche, chiamate asana, con tutte le posizioni da mantenere e i relativi benefici e/o controindicazioni.

Perché praticare lo yoga

In molti sono convinti che si tratti di una religione, ma non è assolutamente così: lo yoga è piuttosto una filosofia di vita (nata in India ormai più di 2000 anni fa) con alle spalle una storia e una letteratura ricchissime che ancora oggi affascinano milioni di persone in giro per il mondo. Non si tratta soltanto della messa in pratica di determinate posizioni (che alcuni interpretano erroneamente come una sorta di contorsionismo) quanto piuttosto di una profonda ricerca spirituale che ci mette in connessione con la natura permettendoci di elevare la nostra anima ad un livello superiore. I benefici sono innumerevoli: praticare yoga migliora la forza e la flessibilità corporea, disintossica l’organismo, previene il mal di schiena e altre patologie legate al sistema muscolo-scheletrico e, da un punto di vista mentale, riduce ansia e stress e aiuta a gestire meglio le emozioni.