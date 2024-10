Halloween, le idee più belle e creative

Anche in Italia il 31 ottobre, in occasione di Halloween, è diventata tradizione addobbare le case con decorazioni a tema. In questo modo la propria abitazione sarà pronta per accogliere i visitatori in cerca di dolcetti e per creare un’atmosfera di divertimento e mistero. Ragnatele, luci inquietanti, teschi e molto altro: basta lasciare spazio alla creatività.

Zucca-lanterna

Simbolo indiscusso di Halloween, una zucca intagliata è una decorazione che non può mancare. Se non si vuole sprecare una zucca fresca, si può usare un modello in argilla da riutilizzare più volte nel tempo. Mettendo una candela all'interno e accendendola, si crea un’atmosfera magica. La casa può essere illuminata anche con lanterne a tema Halloween. Funzionano a batteria e possono essere posizionate sia all’interno che all’esterno, creando un’atmosfera perfetta per la serata.

Fantasmi

I fantasmi sono un altro elemento tipico di Halloween. Per accogliere i piccoli visitatori si può installare una decorazione spettrale – un modello in poliestere e metallo, per esempio, resistente e d’impatto – su un albero o un palo del giardino, per chi avesse dello spazio esterno a disposizione. Un fantasma con un teschio e occhi luminosi è ideale per un’entrata “spaventosa”. Si può appendere vicino all’ingresso di casa o in un armadio.

Runner da tavola

La propria tavola diventa incantevole con un runner in lino, decorato con foglie di acero, zucche e pigne. Elegante e versatile, è un accessorio adatto anche ad altri momenti autunnali.

Per porte e finestre

Si possono decorare porte e finestre con ghirlande di Halloween, ricche di zucche e foglie arancioni. Se invece del tocco festoso si preferisce quello spaventoso, si possono appendere anche ragnatele e pipistrelli finti qua e là per ricreare l’atmosfera di una casa abbandonata

I costumi delle star

Per Halloween le star di Hollywood hanno abituato i fan e i followers sui social a costumi stravaganti e seducenti. Qualche esempio? Kylie Jenner ha indossato un abito su misura di Jean Paul Gaultier per il suo travestimento da sposa di Frankenstein. Hailey Bieber ha omaggiato Britney Spears. L’influencer si è travestita anche da vampiro seducente con corsetto in pizzo, minigonna e gocce di sangue e si è calata nei panni di Rachel Green di ‘Friends’, con tanto di dolcevita nero e minigonna a quadri. Il marito, Justin Bieber, si è presentato in pubblico vestito da orsacchiotto. Rihanna è diventata il rapper Gunna, e Anderson Paak ha ripreso nell’abbigliamento alcune copertine degli album di Stevie Wonder, Prince e Bruno Mars.

Altri travestimenti cult

Margot Robbie si è travestita da Ginger Spice. Emily Ratajkowski, all’epoca in gravidanza, ha riproposto Demi Moore nuda col pancione nella leggendaria copertina di ‘Vanity Fair’. Ci sono stati travestimenti memorabili anche di coppia: Heidi Klum si è presentata a un party di Halloween con un gigantesco costume da pavone, mentre suo marito, Tom Kaulitz, si è travestito da uovo. Kendall e Kylie Jenner si sono vestite come le cattive Sugar e Spice del film ‘Batman Forever’ del 1995. La stagione d’oro di Mariah Carey è il Natale – pensando al suo grande successo ‘All I want for Christmas Is You’ –, ma è rimasto iconico il costume da Jessica Rabbit che ha sfoggiato in occasione di un Halloween. Zoë Kravitz e Channing Tatum hanno interpretato Rosemary Woodhouse e il suo bambino dal film ‘Rosemary’s Baby’ del 1986. Pelle dipinta di giallo, capelli blu sparati in aria, collana di perle rosse e abito verde: Lizzo, invece, ha interpretato Marge Simpson con grande stile. Una scelta che ha riscosso un notevole consenso online, soprattutto dopo le critiche ricevute per un altro look che la cantante aveva mostrato in precedenza. Lizzo, infatti, si era travestita da Chrisean Rock, la fidanzata del rapper Blueface. Ma l’idea era stata oggetto di critiche poiché Chrisean è vista come vittima di una relazione tossica, un tema su cui “non c'è nulla da ridere”, hanno sottolineato in tanti.