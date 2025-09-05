’Idea’ a Formigine. La festa del pensiero. Tra libri e autori

È davvero una buona idea salutare l’estate con una ‘festa del pensiero’. Ed è proprio quello che si farà domani e domenica a Formigine, nel Modenese, con la nuova edizione di ’Idea’, rassegna di incontri al Castello, in piazza Calcagnini, con ingresso gratuito (o, in caso di maltempo, all’Auditorium Spira Mirabilis di via Pagani). Tanti i protagonisti della rassegna che ogni anno convoca alcune tra le voci e le firme più apprezzate del panorama editoriale italiano. Aprirà ’Idea’, domani alle 17, l’incontro con Beppe Severgnini, giornalista e scrittore, che presenterà il suo libro ’Socrate, Agata e il futuro’, una riflessione sul tempo che passa, un testo ’per giovani critici e per anziani autocritici’. Alle 18.30, Enrico Galiano, tra i prof più social d’Italia, scrittore e autore della webserie ’Cose da prof’, terrà un intervento su ’Meglio veri che perfetti’, ispirato al suo libro più recente, ’Quel posto che chiami casa’.

Domenica alle 17, al Castello di Formigine, ospite Concita De Gregorio, giornalista e scrittrice, con il suo romanzo ’Di madre in figlia’, in cui intreccia tre figure femminili, Marilù, la figlia Angela e la nipote Adè, tre generazioni, tre epoche della storia e tre stagioni della vita. Alle 18.30, Lidia Ravera presenterà ’Volevo essere un uomo’, una confessione intima e politica in cui si racconta anche il femminismo, con le battaglie vinte e quelle ancora da vincere, continuando sempre a pensare un altro mondo a misura di donna. La rassegna avrà un’appendice lunedì 8 (nell’ambito dello Smart Life Festival), con il dialogo fra il giornalista Mario Calabresi e don Mattia Ferrari, cappellano di bordo di Mediterranea, impegnato in prima linea nel soccorso e nell’accoglienza dei migranti. Don Mattia è cresciuto proprio nella parrocchia di Formigine. La ‘festa del pensiero’ è parte del programma del Settembre Formiginese. Nel cartellone, sempre domani sera, un tuffo negli anni d’oro della disco dance con ’Remember Picchio Rosso’, un tributo alla celebre discoteca, famosa in tutta Italia.

Stefano Marchetti