Iconic Sp da sogno. Ibrida e molto sportiva

Mazda è tornata al Japan Mobility Show per la prima volta dal 2019 e ha presentato un concept speciale chiamato Iconic SP. La sportiva ibrida, con un powertrain plug-in della Casa di Hiroshima, è dotata di un motore rotativo che funge da generatore per la batteria e può essere alimentato anche a idrogeno. La potenza è 370 cv oltre 100 in più rispetto alla RX-7 turbo e può essere utilizzato a zero emissioni nette di carbonio o a emissioni molto basse. Per lo stile anticipa le prossime MX-5 e RX-7.