Il cane di Johnny Depp si lancia contro un gregge e sbrana due pecore: cosa è successo

Lewes (Regno Unito), 22 settembre 2025 - Nuovi guai per Johnny Depp, ma questa volta la colpa è del suo cane. Stando a quanto raccontato dal tabloid britannico Sun, il bullmastif di nome Bourbon che appartiene alla star di Hollywood era a spasso con uno dei suoi assistenti quando ha sbranato due pecore nella contea inglese dell'East Sussex.

Proprio in questa zona nel sud dell'Inghilterra l'attore 62enne ha acquistato tempo fa una dimora in campagna, nelle vicinanze della residenza dell'amico e collega Jeff Beck, per ritrovare la tranquillità dopo la brusca interruzione del rapporto con Amber Heard e il conseguente clamore mediatico che ne è scaturito. Secondo le ultime fonti, Depp sarebbe rimasto molto scosso dalla vicenda e avrebbe subito affidato l'animale a un addestratore privato.

La vicenda: cosa è successo

Nell'ultimo fine settimana, il cane di Johnny Depp Bourbon si trovava nel bel mezzo di una passeggiata tra le verdi colline dell'East Sussex, contea meridionale del Regno Unito. Dopo avere notato un gregge di pecore nelle vicinanze, l'animale è riuscito a sfuggire al controllo dell'assistente dell'attore incaricato di portarlo a spasso per catapultarsi sul gruppo di ovini sbranando due dei componenti.

“Johnny non era a casa in quel momento – ha dichiarato al tabloid Sun una fonte – il suo assistente stava portando fuori il cane. Ha adottato da poco Bourbon, che arriva da un centro di recupero. Il cane è riuscito a liberarsi e si è lanciato contro le pecore, uccidendone due. È stato tutto molto traumatico. Il contadino è comprensibilmente arrabbiato”.

La reazione del contadino

Le pecore appartenevano a un fattore di nome Joe Ginger, che ha definito la vicenda una 'questione grave'. Depp si è dichiarato scosso riguardo l'accaduto e ha subito annunciato di essere pronto a risarcire i danni causati dal cane di razza bullmastif. Il valore di ogni pecora nella contea dell'East Sussex si aggira intorno alle 180 sterline.

I cani di Depp: il precedente in Australia

Non è la prima che il Johnny Depp finisce nella bufera a causa di un suo animale domestico. Nel 2015, infatti, due cani di sua proprietà di razza Yorkshire Terrier ricevettero un ordine di espulsione dall'Australia per via della mancata registrazione dei loro documenti. Le autorità australiane concessero alla star di Hollywood, ai tempi impegnato nella controversa relazione con l'attrice Amber Heard, 72 ore di tempo per il rimpatrio dei cani, che in caso contrario sarebbe invece stati soppressi. Una triste vicenda che costrinse la coppia del cinema a pubblicare un video di scuse.