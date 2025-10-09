I vent’anni di GeMS. Indipendente e plurale. La lettura è benessere

Il 13 ottobre 2005 nasceva a Milano il Gruppo editoriale Mauri Spagnol (GeMS), fondato dall’intesa tra le due famiglie di editori, con l’obiettivo di riunire sotto un’unica guida case editrici diverse per storia e identità, ma accomunate dalla stessa passione per i libri. Nel corso dei suoi vent’anni di attività, GeMS si è affermata come una delle principali realtà editoriali italiane, primo gruppo editoriale indipendente, punto di riferimento per lettori di ogni genere ed età. Il Gruppo comprende case editrici di lunga tradizione, accanto a sigle nate più di recente: Ape Junior, Astoria, Bollati Boringhieri, Chiarelettere, Corbaccio, Duomo Ediciones, Garzanti, Guanda, La Coccinella, Limina, Longanesi, Magazzini Salani, Newton Compton, Nord, Nord-Sud Edizioni, Ponte alle Grazie, Salani, Superpocket, TEA, Tre60, Vallardi. Un insieme di 11 case editrici e 21 marchi editoriali che rappresenta un patrimonio unico per ampiezza di catalogo, capacità di rinnovamento e attenzione alla qualità, con oltre 20 milioni di copie vendute ogni anno.

Negli anni GeMS, inoltre, ha saputo coniugare i principi classici dell’editoria con l’innovazione, investendo in tecnologia e nel digitale, con un catalogo che conta oggi oltre 15.000 ebook e 880 audiolibri. Il Gruppo è controllato da Messaggerie Italiane, realtà con oltre cent’anni di storia, che ha sempre difeso un’idea aperta, democratica e plurale dell’editoria, rafforzando l’indipendenza e la libertà di editori e autori.

Per il ventesimo anniversario GeMS ha scelto come simbolo l’Arco della Pace di Milano, immagine di radici solide e apertura al futuro e alla speranza. Sin dalla sua fondazione, GeMS affianca alla qualità editoriale un’attenzione particolare al valore dei libri e della lettura come fattore di benessere personale e sociale. In occasione del ventennale, il Gruppo ha commissionato al Dipartimento di Economia dell’Università Roma Tre - Cesmer la ricerca Il potere rigenerativo dei libri e della lettura, guidata dalla professoressa Michela Addis. La ricerca sarà presentata nell’ambito della quattordicesima edizione di BookCity Milano giovedì 13 novembre alle ore 11.00 alla Biblioteca Braidense (via Brera 28) in un incontro che vedrà la partecipazione di Stefano Mauri, presidente e amministratore delegato di GeMS, Michela Addis, professoressa ordinaria di Management/Marketing e direttrice del Centro di Studi su Mercati e Relazioni Industriali (Cesmer) all’Università degli Studi Roma Tre, Victor Diamandis, autore e booktoker, con la moderazione di Agnese Pini, direttrice responsabile delle nostre testate QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno, Luce!.