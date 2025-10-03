’I Tre Moschettieri - Opera Pop’. La tournée riparte da Forlì

Il 2024 si era chiuso con oltre 30mila biglietti venduti. Adesso riparte la tournée nazionale 2025 de I Tre Moschettieri – Opera Pop, prodotto da Stefano Francioni e dal Teatro Stabile d’Abruzzo, (di cui è direttore artistico Giorgio Pasotti). E lo fa, l’11 ottobre, da Forlì (data realizzata in collabrorazione con Ventidieci).

Uno spettacolo che ha saputo trasformare un grande classico della letteratura in un’esperienza immersiva sorprendente. Musical, danza e teatro si fondono in un racconto epico e moderno, firmato dalla regia visionaria di Giuliano Peparini, con testi di Alessandro Di Zio, musiche originali di Giò Di Tonno (che ha curato anche gli arrangiamenti con Giancarlo Di Maria) e una struttura scenica e narrativa che ha emozionato pubblico e critica.

L’adattamento di Peparini parte da una scena di fabbrica, grigia e spersonalizzante, per aprirsi magicamente in un mondo epico e romantico. Il viaggio nel romanzo di Alexandre Dumas prende vita attraverso uno stile registico audace, momenti corali dal grande impatto emotivo e coreografie, curate da Veronica Peparini e Andreas Müller, che trasformano ogni duello in una danza d’azione teatrale grazie alla presenza dei performer della Peparini Academy.

Le musiche di Giò Di Tonno – potenti, originali, mai scontate – accompagnano e rafforzano ogni svolta narrativa, dando voce all’interiorità dei personaggi. A guidare il pubblico nel cuore dell’avventura, un trio che ha già fatto la storia del musical italiano: Giò Di Tonno (Athos), Vittorio Matteucci (Porthos), Graziano Galatone (Aramis), affiancati da Sea John (D’Artagnan), Camilla Rinaldi (Milady), Beatrice Blaskovic (Costanza) e un cast giovane e talentuoso.

Cristiano Consorti