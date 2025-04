I talenti del tennis si sfidano al Villa Reale. Le fasi finali del torneo animano il weekend

Sarà un weekend caldissimo quello che sta per iniziare. E non certo solamente per le temperature primaverili. L’Atkinsons Monza Open 25 infatti entra nel vivo con le fasi finali dell’importante torneo Atp Challenger di tennis che ha richiamato in Brianza tantissimi astri nascenti della racchetta. E tantissimi, tantissimi visitatori e appassionati di questa disciplina che in Italia – grazie al fenomeno Jannik Sinner – sono sempre di più.

Capita davvero di rado, nei tornei Atp Challenger ma anche a livelli ancora più alti, di trovare gli spalti stracolmi fin dalla giornata inaugurale, già di prima mattina. Ma a Monza è successo già domenica scorsa quando quasi 4.000 persone hanno varcato i cancelli del Villa Reale Tennis, cariche di entusiasmo e curiosità. Numeri da urlo che ben raccontano il momento d’oro del tennis in Italia ma anche l’eccellente risposta della città di Monza, e diventano il biglietto da visita perfetto per un evento nato con grandi ambizioni e subito capace di proporre match di qualità.

Del resto non poteva essere diversamente considerando la fantastica location in cui si svolge il torneo. Il Villa Reale Tennis si estende infatti su una superficie di oltre 20mila metri quadri, all’interno del Parco di Monza, proprio nei giardini reali adiacenti la Reggia di Monza. L’impianto ha 7 campi da tennis coperti e riscaldati nel periodo invernale con palloni pressostatici di ultima generazione e illuminazione led; due campi da padel; una club house di oltre 500 metri quadri all’interno della quale si sviluppano spogliatoi, segreteria, bar-ristorante e lounge area.

QN Il Giorno è mediapartner di questo importantissimo appuntamento sportivo e il nostro Gruppo editoriale è presente con uno stand dove i giornalisti del quotidiano effettuano interviste a giocatori, sponsor dell’evento e appassionati per approfondimenti sulle edizioni cartacee e web de Il Giorno, di QS e di Quotidiano Nazionale. Il giornale seguirà dunque da molto vicino oggi i quarti di finale del singolare e le semifinali del doppio, così come domani le semifinali del singolare e la finale del doppio fino all’epilogo di domenica con la finalissima che decreterà il vincitore del torneo.