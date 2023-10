I tagli di capelli di tendenza dell’autunno inverno 2023-2024

Roma, 18 ottobre 2023 – L’autunno può essere un buon momento per tagliare i capelli e sperimentare qualche acconciatura alla moda. Dopo l'estate, i capelli possono essere danneggiati dal sole, dal cloro e dal sale. Un taglio può rimuovere le parti più danneggiate, lasciando spazio per una crescita più sana. In questa stagione, inoltre, il clima tende a diventare più fresco e umido. Tagliare i capelli può renderli più gestibili in queste condizioni, evitando che diventino troppo pesanti o crescano disordinatamente, e può ridurre il tempo necessario per la cura e lo styling quotidiano. Il cambio di stagione, inoltre, è un buon momento per dare una svolta al proprio look, rinfrescare la propria immagine e vedersi in modo un po’ diverso dal solito. L’ideale è farsi consigliare da un esperto sulla base delle proprie esigenze e delle proprie preferenze e affidarsi a un professionista competente. Ecco alcune delle principali proposte di haircut e hairstyling della stagione.

Capelli lunghi

Per chi vuole mantenere le lunghezze, i principali tagli includono scalature e sfilature soffici che consentono ai capelli di muoversi liberamente, mantenendo al contempo la loro corposità. Questi tagli possono essere abbinati a frange lunghe o ciuffi in stile anni Ottanta e Novanta e si concentrano su volumi soffici e colori che mettono in risalto la tridimensionalità. Si tratta di tecniche che mirano a creare diverse lunghezze di capelli su una stessa ciocca alleggerendo e, al contempo, dando maggiore volume e movimento.

Capelli medi

Per i tagli medi, il bob continua a essere il taglio principale. Il termine si riferisce al classico caschetto che divenne estremamente popolare durante gli anni Venti, quando le donne iniziarono a sfidare le convenzioni sociali tagliando i loro lunghi capelli in favore di un look più pratico, minimal e androgino. Certo non mancano le variazioni. Il bob, inoltre, può essere personalizzato per adattarsi a vari tipi di capelli, forme del viso e stili personali. I caschetti possono essere di varie lunghezze, pur mantenendo una forma tendenzialmente geometrica e sfilata, ma sempre presentando una chioma piena e corposa. L'effetto ondulato, oltre a essere di tendenza, valorizza ulteriormente il taglio, conferendogli luminosità e movimento grazie all'uso di diverse texture. Per chi ha i capelli ricci, una delle opzioni di maggiore appeal è il curly bob, sfilato e con una frangia di media o corta lunghezza.

Capelli corti

Per quanto riguarda i capelli corti, nelle tendenze dell’autunno inverno 2023 2024 sono riproposte le varie declinazioni di shag e pixie, con una predominanza dell’uno o dell'altro a seconda dei lineamenti del viso e del gusto personale. Lo shag è caratterizzato da lunghezze disordinate e stratificate. Di solito, i capelli sono più corti nella parte anteriore rispetto a quelli nella parte posteriore. Il pixie è molto corto con ciocche che, come lunghezza, si fermano sopra le orecchie. In generale i tagli corti possono essere ulteriormente valorizzati ad hoc con contrasti cromatici.

Errori da evitare

Comunica chiaramente al parrucchiere il tipo di taglio che desideri. Porta delle foto o immagini di riferimento se possibile, in modo da fargli capire il risultato che ti aspetti e comprendere se sia fattibile o meno. Fatti consigliare. Sebbene sia importante essere assertivi rispetto a ciò che desideri, è altrettanto importante ascoltare i consigli del parrucchiere. La fase della consultazione è importante e non va sottovalutata. Gli esperti possono darti suggerimenti basati sulla tua struttura dei capelli, la forma del viso e il tuo stile di vita. Non presentarti con aspettative irrealistiche. Se hai i capelli corti e desideri una pettinatura molto lunga, devi essere consapevole del fatto che ci vorrà del tempo per raggiungere la lunghezza desiderata. Non ignorare i consigli per la cura post-taglio e la manutenzione. Una volta tagliati i capelli, continua a prendertene cura con prodotti adeguati a mantenerli sani e in forma. Dopo aver tagliato i capelli, controlla se ci sono aree che richiedono correzioni e fallo gradualmente. Non cercare di risolvere eventuali errori in modo brusco. Non esagerare con la frequenza. Tagliare i capelli troppo spesso può indebolirli e causare danni. Segui il ritmo di crescita naturale dei tuoi capelli e fallo solo quando è necessario.

