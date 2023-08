I suoi primi settant’Nanni Ecce Moretti l’eterno individualista voce di mille generazioni

di Giovanni Bogani

Compie settant’anni, domani, Nanni Moretti. Trent’anni fa, in uno dei suoi film più belli, con il suo misto di narcisismo e autoironia si definiva "uno splendido quarantenne". E nella voce ci metteva il punto esclamativo. Oggi, è uno splendido settantenne ancora un po’ bambino. Che all’uscita del suo film Il sol dell’avvenire, dice che è l’ultimo film, sì: ma del suo primo periodo... Sono passati tanti anni da quando litigava in tv con Mario Monicelli, in un dibattito passato alla storia, moderato da un grande come Alberto Arbasino. Era la metà degli anni ’70, Nanni era un ragazzo magro, agitatissimo, con baffoni e capelli lunghissimi. Rappresentava il nuovo che avanzava, contro il "vecchio", tradizionale Mario Monicelli. In quel dibattito, le cose più sensate le disse Monicelli: ma si capiva che in Moretti era la rivoluzione che bussava alla porta.

I suoi primi film, girati con pochissimi soldi e tantissime cose da dire, sono stati un’epifania, un’apparizione selvaggia, sorprendente. Un giovane che raccontava i problemi, le incertezze, la noia, le emozioni della sua generazione. Gira Io sono un autarchico con una cinepresa 8 millimetri, il minimo del minimo. Ma riesce a farlo proiettare nel circuito "off" di Roma. E succede quello che segretamente sperava: Alberto Moravia si accorge di quel film, ne scrive su L’Espresso. In tanti si accorgono di lui. Film come Io sono un autarchico, uscito nel 1976, quando Nanni aveva 23 anni, e Ecce bombo, uscito nel 1978, oggi possono sembrare ruvidi, scarni, malinconici. Ma chi era ragazzo in quegli anni si ricorda di avere sentito una voce, di avere percepito un fratello, di avere scorto in quei film il proprio specchio. Anche se Nanni parlava di sé, e diceva: "Non rappresento una generazione. Io rappresento, tutt’al più, solo me stesso". Invece, aveva tracciato proprio il ritratto di una generazione.

Poi arriverà tutto il resto. Un cinema sempre totalmente personale, originale. Sia nei film più narrativi, come Bianca – con la rivelazione di una meravigliosa Laura Morante – o La messa è finita, in cui Nanni interpreta un prete tormentato, capace di celebrare messa anche se non c’è nessuno sui banchi della chiesa. Perché si va in scena anche senza spettatori. E lui, Nanni, ha sempre dato l’impressione di fare così: di fare cinema, ci fossero dall’altra parte una o un milione di persone. Di fare cinema proprio solo come vuole lui.

Un cinema totalmente personale nei film più intimi, più rapsodici: come Caro diario, con quel primo episodio, il suo girovagare per Roma a Ferragosto con la Vespa, per finire nel luogo dove hanno ammazzato Pier Paolo Pasolini. Neppure una parola, solo andare, andare lì, verso Lido di Ostia, inondati dalla musica del primo movimento del Koln Concert di Keith Jarrett.

Tante scommesse: fondare una casa di produzione cinematografica, la Sacher film, dal nome del suo dolce preferito. Ristrutturare un cinema a Trastevere e creare il Nuovo Sacher, una sala cinematografica nella quale proiettare solo i film che ama. Creare un festival cinematografico chiamato “Bimbi belli“, nel quale premiare opere prime.

E intanto fare cinema, con intervalli di tempo che lasciavano gli spettatori in sospeso per tre, quattro, cinque anni. Sempre mantenendo un riserbo maniacale sulla trama, per tutto il tempo delle riprese. Vincere il premio per la miglior regia al festival di Cannes per Caro diario nel 1993, la Palma d’oro nel 2001 con La stanza del figlio. Immaginare l’inimmaginabile, un papa che abdica al suo ruolo, in Habemus Papam, uscito nel 2011 e rivelatosi profetico. Concedersi incursioni come attore (Caos calmo, Il colibrì). E riflettere sull’età, sul tempo che passa, nell’ultimo film, Il sol dell’avvenire. E ogni volta che esce un film di Moretti, si corre in sala, si discute, ci si divide. Ma non se ne potrebbe fare a meno. Perché? Perché come pochi altri riesce a far pensare mentre diverte. Perché mette insieme leggerezza e profondità, allegria infantile e riflessioni sul tempo, struggimenti prepotenti sulla musica di Battiato, riflessioni sull’esistenza, sulla vita e la morte. Perché il suo cinema parla di felicità e di infelicità con una franchezza travolgente, con una sincerità disarmante.

E le parole, le frasi dei suoi film. "Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?", chiede in Ecco Bombo (e "giro, vedo gente, mi muovo, conosco, faccio delle cose" è un altro mantra di quel film); "Continuiamo così, facciamoci del male!" dice in Bianca: e noi le abbiamo ripetute, queste frasi, mille volte in mille occasioni diverse. "Le parole, le parole sono importanti! Chi parla male pensa male!" urla in Palombella rossa. "Di’ qualcosa di sinistra! Dai, reagisci, rispondi! Di’ una cosa di civiltà! Di’ una cosa!", rivolgendosi a D’Alema in Aprile. Sempre in quel film, Moretti misura la vita che gli resta con un metro. "Quanto vuoi vivere? Ottant’anni? Ecco, questo è quanto ti resta", gli dice un amico mostrandogli il metro. Ma poco dopo, il vitalismo infantile di Moretti torna: "Ma perché ho detto ottanta? Che stupido! Volevo dire novantacinque anni, mi ha preso in contropiede!". Auguri, Nanni.