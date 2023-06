I soldi perderanno la sfida con le idee Come cambia il mondo del calcio

A che punto sta il calcio? Ancora un gioco, certo, ma soprattutto un’industria dello spettacolo. Michele Uva, figura internazionale dello sport, ora direttore sostenibilità dell’Uefa dopo esserne stato vicepresidente al termine di esperienze probanti tra volley, calcio e palazzo, spiega assieme a Maria Luisa Colledani, giornalista del Sole 24 ore specializzata nelle relazioni tra sport ed economia, la trasformazione in atto nella disciplina più amata. La tesi è chiara: siamo all’inizio di una nuova era, quella in cui i soldi – che nel calcio non sono mai mancati – perderanno la sfida con le idee. Perché sono le idee il vero moltiplicatore, quelle che assicurano il maggior effetto leva. In assoluto e quindi anche nella competizione tra chi nel mare della ricchezza già ci sguazza, come i maggiori club europei a proprietà araba o americana.

"La stella polare che guiderà il calcio europeo nel prossimo decennio è la sostenibilità, declinata nella sua accezione sportiva, finanziaria, sociale e ambientale", scrivono gli autori. Le strade del successo "ruotano attorno alle idee" e "alla capacità di programmare nel lungo periodo". Perché "passione e tradizione" da sole "non bastano".

Gli undici capitoli del volume mettono in campo due squadre di esempi contrapposti, uno per argomento, con il versus latino a sancire la sfida. Gestione sostenibile vs rischio fallimento; stadi smart vs stadi decadenti; 7 giorni su 7 vs 90 minuti; algoritmi vs occhio umano; rispetto vs discriminazione; vivaio vs follie; e così via fino all’ultimo capitolo intitolato donne vs pregiudizi. Tra tv e frontiere tecnologiche, tra droni e scouting, tra vecchi mecenati e fondi di investimento, il volume scorre veloce come un pallone ben calciato: un tracciante che illumina lo stato del calcio con analitica chiarezza. Bel risultato.

Giovanni Rossi