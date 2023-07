I rischi cardiaci per il gran caldo

di Alessandro Malpelo

Nelle giornate di caldo estremo l’invito a bere acqua, consumare frutta e verdura, viene ripetuto di continuo. La sudorazione aiuta l’organismo a rinfrescarsi, ma comporta una perdita di liquidi che vanno reintegrati, specie in condizioni climatiche estreme. Mantenersi idratati va bene, ma le persone fragili, anziane, sovrappeso, o con problemi cardiocircolatori e respiratori devono state più attente.

"I consigli, che spingono a bere tantissimo – avverte Stefano Bianchi, presidente della Società italiana di nefrologia – si intendono rivolti alle persone con funzionalità renale e cardiaca normale. In caso contrario, in presenza di problemi di cuore, bisogna evitare di ingerire acqua e liquidi in misura superiore alla norma, perché i reni potrebbero rivelarsi incapaci di eliminare l’eccesso, con conseguente comparsa di ritenzione idrica, fino allo scompenso".

Nelle ondate di caldo africano il pronto soccorso si riempie di persone in affanno, vittime di collasso, insolazioni, vertigini, insonnia, palpitazioni. Uno studio condotto dall’Università della Pennsylvania ha evidenziato gli effetti della temperatura e dell’umidità sulla frequenza cardiaca. Uno sforzo anche minimo, come camminare a passo lento, può mettere in difficoltà. L’umidità ambientale è stata individuata come la variabile che appesantisce ulteriormente il lavoro del cuore e delle arterie. Ecco perché è consigliabile evitare gli sforzi fisici durante le ore più calde della giornata, e prediligere ambienti freschi o climatizzati.

Un’altra categoria di pazienti a rischio sono gli ipertesi, specialmente se anziani e in terapia antipertensiva, a maggior ragione se prendono diuretici come terapia.

Secondo la dottoressa Mariacristina Gregorini, direttore della Nefrologia e Dialisi AUSL-IRCCS di Reggio Emilia, è molto importante controllare spesso, in particolare, gli anziani: le temperature elevate tendono ad abbassare la pressione, e valori troppo bassi possono causare problemi al cervello (perdita di coscienza con un aumentato rischio di cadute). Idem per quanto riguarda cuore e reni, con una ridotta funzionalità si finisce in ospedale.

Durante l’estate, la terapia antipertensiva va mantenuta, ma andrebbe controllata, per adeguarsi alle mutevoli variabilità individuali. Questa valutazione, e la modifica eventuale della terapia, devono avvenire sempre e solo su indicazione dello specialista.

In conclusione, in estate è indispensabile idratarsi adeguatamente, ma è fondamentale fare attenzione ai segnali che ci invia il nostro organismo. Misurare la frequenza dei battiti cardiaci, riposarsi in caso di tachicardia, e consultare il medico di famiglia in caso di dubbi, sono misure essenziali per trascorrere un’estate serena.