I ricordi di Davide diventano golosità

Non è un caso se Davide Nanni abbia intitolato il suo primo libro ’A sentimento’ (Mondadori) perché parlare con questo 32enne abruzzese, star del web da quando il 17 febbraio 2022 ha iniziato a pubblicare video con lo pseudonimo ’J so Wild’ nonché volto televisivo di ’È sempre mezzogiorno’ al fianco di Antonella Clerici, è un riferimento continuo alle emozioni, ai ricordi, ai legami familiari, compresa la commozione quando rammenta la linea di demarcazione impressa alla sua vita dalla morte di nonno Angelo. "Ero uno studente scarso all’istituto alberghiero Villa Santa Maria di Chieti, ero troppo vivace, cercavo di farmi notare in questo modo. Da quel momento il mio profitto decollò e mi aprì le porte di Londra per il primo impiego. Ma non fu un’esperienza facile. A 18 anni un ragazzo che proveniva da un paese di 15 abitanti come Castrovalva si trovò proiettato nella metropoli e in un ambiente stellato ma non incline all’umanità. Ebbi la tentazione di smettere, fu mamma a incoraggiarmi a non gettare la spugna e ricominciai da chef in piazza Navona dove ritrovai un mio compagno di scuola, pure lui abruzzese, che mi prese sotto la sua ala".

E se nel libro la parentesi londinese rientra nel capitolo ’Esperienze’ cui viene data una connotazione biografica e professionale negativa, il ritorno a Roma è compreso nella ripartizione ’Emozioni’ che prelude al clou di ’Radici’, il suo mondo, il ’Nido d’Aquila’, come si chiama il ristorante dell’agriturismo che i genitori avviarono sui terreni di famiglia nel ’97. "Ci arrivai da Roma a sette anni e mi ritrovai immerso in un mondo bucolico dove la nonna faceva la pasta a mano e respiravo il clima di un micro-paese che ha forgiato la mia semplicità d’animo, la gentilezza nei rapporti, l’assenza di prevaricazione". Valori che strenuamente difende anche ora che ha raggiunto la fama: "In realtà sono più boomer che influencer. I video li ho cominciati a girare pescando dal repertorio di attrezzi e immagini del passato solo per far conoscere dove vivo e lavoro. Sennò chi sarebbe mai venuto a mangiare da me?"

E invece a un suo tavolo ha gustato le melanzane della parmigianina fredda in agrodolce anche lo scrittore Gianrico Carofiglio che ha giurato di non amarle affatto e uno dei prossimo clienti potrebbe essere l’ex calciatore Demetrio Albertini, che è tra i suoi seguaci più fedeli. Tra i piatti forti la carbonara all’abruzzese con carne d’agnello, la bombetta, piatto pugliese, reso locale da primo sale e lonza, la pallotta cacio e ova fatta a forma di gelato.

"E a sorpresa le estimatrici più affezionate al mio menu di tradizione sono le spettatrici della Clerici, che ha coronato il sogno di nonna Dalia. Purtroppo non ha fatto in tempo a vedermi sul piccolo schermo come avrebbe desiderato, ma da lassù... In più, sempre grazie al programma, ho potuto conoscere, Giulia, che mi seguiva sui social, ho incontrato una prima volta a Roma in stazione e poi ho potuto frequentare proprio salendo a Milano per la trasmissione. Che amo perché è autentica, traspira gioia e sincerità. A differenza di altre che, essendo registrate, nascondono tante defaillance che poi emergono quando i protagonisti si esibiscono sui social e io che sono del mestiere ne sgamo le mancanze". Definisce la sua cucina verace e innovativa, "ma lontana dalle ’fighetterie’. Perché la tradizione è anche una narrazione di storie, persone, ricette. Che vanno salvaguardate perchè sono ricettacoli di sogni, emozioni, sentimenti". Sempre loro. Imprescindibili.

Lorella Bolelli