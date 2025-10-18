I ragazzi di Luce!: "In un mondo connesso vogliamo essere umani"

La prima giornata del Festival Luce! è passata e sono stati tanti gli ospiti saliti sul palco, più e meno giovani. Ma una cosa è certa: sono gli studenti delle scuole, i ragazzi della platea, la vera forza vitale, che sempre più sposano i temi e i valori fondativi di Luce! come l’inclusività, la sostenibilità e l’attenzione alle persone con disabilità. È, infatti, grazie a loro che la mattinata si è animata, tra l’attenzione riversata sui “panel“ e qualche incursione sul palco, tutte "senza filtri", come recita il titolo dell’edizione 2025, che continua oggi in Palazzo Vecchio.

"È stata una bella mattinata, per noi questi temi sono tutti importanti – ha detto Hiroto Svicher, che frequenta l’istituto Meucci di Firenze –. Il “panel“ che mi è piaciuto di più è stato quello con Lil Jolie e Vale Lp, ma sono stati tutti molto interessanti". I ragazzi escono entusiasti da una mattinata che dicono essere stata "bella e mai banale", come ripetono Virginia Carini e Marta Antonuzzo del liceo classico Machiavelli Capponi. È Virginia a raccontare di essere rimasta particolarmente interessata a quello tenuto da Anas dal titolo “In strada sicuri davvero. Riconosco il rischio, evito l’errore“. Un tema che "ritiene molto importante, molto incentrato sui ragazzi", anche se "non bisogna dimenticarsi che tanti adulti fanno gli stessi sbagli alla guida".

Marta, invece, spiega di aver "trovato molti spunti di riflessione", a partire dal titolo dell’intero Festival – “Senza filtri“, appunto – "perché credo che indossare maschere sia diventato parte della nostra quotidianità e spesso non ci accorgiamo di indossarle". Lei è rimasta colpita da Cristina Irrera, content creator che ha ricevuto minacce di morte: "L’ho trovata coraggiosa, parlarne non è semplice".

Ma già prima che iniziasse l’evento i ragazzi erano molto curiosi. Tra loro Andrea Ferrari ha parlato di "un grande interesse, anche in classe, su questi temi e sulla disabilità in particolare". Un’occasione per "imparare cose nuove e approfondire argomenti che ci interessano, anche come generazione". Argomenti molto importanti anche per Giorgia Vitellozzi, che parla di "una grande riscoperta di temi che in passato sono stati messi da parte". Per lei è rilevante riscoprire il contatto umano, ma anche "luoghi di collettività", tra i quali include i social "che hanno aiutato a riscoprire una comunità".

In fondo, per Michael Andrucci, che è anche salito sul palco, siamo "in un mondo sempre più connesso, in cui l’inclusione deve essere la base" e se "l’Intelligenza artificiale sta prendendo piede in tutti i campi, ricordiamoci che siamo esseri umani che hanno bisogno di interazione sociale". Mentre per Irene Fontani al centro del dibattito devono esserci innovazione e sostenibilità: "metterli insieme è importante per pesare sempre di meno sul pianeta", e sull’inclusività è sicura: "se ne dovrebbe parlare molto di più".

A concludere è Naide Pastore, che confessa: "non so più immaginarmi un mondo senza Intelligenza artificiale, perché fa parte delle nostre vite". Ma vede anche i rischi: "Se lasciamo fare tutto all’IA, il rischio è di non sapere più fare, quindi è necessario gestirla ed essere molto attenti".