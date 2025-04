I quarant’anni di Quelli della notte: "L’idea dalle riunioni di condominio"

Una surreale compagnia di personaggi-archetipo, riuniti in un salotto arabeggiante e kitsch, tra digressioni improbabili, tormentoni lapalissiani, gossip da pianerottolo e edonismo reaganiano: quarant’anni fa, il 29 aprile 1985, in seconda serata su Raidue, debuttava Quelli della notte, il primo late show made in Italy, jam session tra varietà, talk e musica, che cambiò per sempre il linguaggio televisivo.

"L’idea mi venne pensando alle riunioni di condominio, ma anche alle conversazioni scombiccherate di noi nottambuli a Foggia, fra pettegolezzi locali e massimi sistemi, tirate via, senza alcuna competenza", ridacchia Renzo Arbore. Ottocentomila spettatori di media la prima settimana, un milione e 700mila la seconda, fino ad arrivare a 2 milioni e, nelle ultime due settimane, 3 milioni a puntata, con uno share fino al 51%. "Un successo epidemico – dice Arbore – che può spaventare. Perciò, quando sentimmo che avevamo finito di far ridere in quel modo demenziale, decidemmo di chiudere".