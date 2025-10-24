I protagonisti sul red carpet. Si apre la stagione teatrale

Si apre il sipario dei Teatri di Siena, su una nuova stagione curata dalla direzione artistica di Vincenzo Bocciarelli. Questa sera alle 20 nel Cortile del Podestà di Palazzo Pubblico, sarà steso il red carpet sul quale arriveranno i protagonisti del primo spettacolo in programma e gli ospiti di una serata inaugurale che si annuncia davvero straordinaria.

Il primo spettacolo del cartellone, in scena oggi e domani alle 21 e domenica alle 17, è Magnifica presenza di Ferzan Ozpetek con Serra Yilmaz. "Con grande emozione - commenta Bocciarelli - iniziamo questa nuova stagione ricca di emozioni e ospiti illustri. Ci avviamo a vivere una magia, come mai prima d’ora. La serata del ‘red carpet’ con volti di grandi personaggi dello spettacolo, sarà il modo per celebrare l’inizio di questa stagione, una serata speciale per Siena e per chi sceglierà i suoi teatri".

Tanti i nomi attesi, tra cui Gabriel Garko, Antonio Grosso, Federica Luna Vincenti, Vanessa Gravina, Ofelia Passaponti, Roberta Beta e Sara Maestri. In scena, invece, Ozpetek torna al Teatro dei Rinnovati con l’adattamento di uno dei suoi successi cinematografici. Il regista prosegue il percorso iniziato con ‘Mine vaganti’ e fa rivivere in teatro una delle sue pellicole cult, portando con sé una compagnia di attori esplosivi. Insieme a Serra Yilmaz ci sono Tosca D’Aquino, Erik Tonelli, Toni Fornari, Luciano Scarpa, Tina Agrippino, Sara Bosi, Fabio Zarrella. Le scene sono affidate a Luigi Ferrigno, i costumi a Monica Gaetani, le luci a Pasquale Mari.

La stagione senese dei Rinnovati è composta da venti titoli, i prossimi spettacoli in programma sono Indovina chi viene a cena, dal 31 ottobre al 2 novembre, Pazza dal 7 al 9 novembre, Scandalo dal 21 al 23 novembre, Crisi di Nervi dal 28 al 30 novembre, e poi ancora Il birraio di Preston, Lo Schiaccianoci, La vedova scaltra, Alice nel paese delle meraviglie, Malinconico moderatamente felice, Lungo viaggio verso la notte, Tenente Colombo, Gli Innamorati, Moby Dick e tanti altri spettacoli, ai quali si aggiungono quelli in programma al Teatro dei Rozzi, in una rassegna parallela e più legata al teatro di ricerca, e gli eventi speciali dei Rinnovati come il Concerto di Capodanno, che per la prima volta sarà proposto il primo gennaio al pubblico senese.

Riccardo Bruni