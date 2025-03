I personaggi di velluto di ’Velvet mi Amor’. Ricerca e innovazione

Con la mostra ’Velvet mi Amor’, dall’8 marzo all’8 giugno, il Museo del Tessuto di Prato celebra la lucentezza e la complessità delle lavorazioni che rendono il velluto uno dei tessuti più amati di sempre. ’Velvet mi Amor’ è un progetto espositivo (sopra, un’immagine dell’installazione nella foto di Andrea Gargalli) dedicato alle sperimentazioni contemporanee sul velluto con un percorso nel quale prendono corpo 24 personaggi nati dalla fantasia creativa e dalla ricerca dello studio dei designer Stefano Chiassai e Corinna Chiassai, specializzato in consulenze creative per marchi di moda maschile e femminile a livello nazionale e internazionale.

I 24 personaggi pensati per la mostra dai due designer, totalmente vestiti in velluto, sono esseri dalle forme aliene e dai look futuristici, che esplorano le potenzialità del materiale nella ricerca contemporanea, interpretandolo con nuove forme, manipolazioni e accostamenti innovativi. L’installazione, presentata in alcune fiere di settore, ma per la prima volta in ambito museale, mostra al pubblico lavorazioni manuali e sperimentazioni tecniche che vanno oltre l’esercizio stilistico, celebrando la creatività della produzione tessile contemporanea. L’esposizione valorizza l’eccellenza, l’artigianalità e il saper fare delle molte aziende italiane coinvolte nel progetto e in particolare la versatilità del velluto, presentata in chiave sperimentale grazie a manipolazioni esplorative, accostamenti innovativi, trattamenti speciali: laser, intarsi di velluto con altri materiali, stampe a illusione ottica, intrecci manuali, plissettature, cambi di direzione delle coste di velluto, abbinamenti di colori inusuali e nuove texture che animano l’installazione.

Cris. Cons.