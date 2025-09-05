I personaggi della Bibbia esistiti davvero sono 53, lo dice la scienza

Roma, 5 settembre 2025 – Il dibattito sull’attendibilità storica della Bibbia accompagna da secoli studiosi e credenti. Non si tratta solo della contrapposizione tra scienza e fede ma di interrogarsi sui fatti narrati nei testi sacri: quanti di questi rappresentano un racconto simbolico e quanti sono, invece, cronaca dei tempi antichi? Stabilirlo è un’impresa ardua se non impossibile Ci ha provato Lawrence Mykytiuk, professore emerito di Scienze bibliotecarie alla Purdue University, con una ricerca che arriva ad una conclusione sorprendente: 53 personaggi citati nelle Scritture trovano riscontro in reperti archeologici. Scopriamo di più.

Come è impostato questo studio sulla Bibbia

Il ricercatore ha dedicato decenni allo studio di iscrizioni, sigilli e tavolette provenienti dal Vicino Oriente. Il suo metodo consiste nel confrontare i nomi incisi sui manufatti con quelli riportati nei testi biblici, assegnando validità solo ai casi in cui la corrispondenza risulta solida. “Analizzo le iscrizioni e registro i punti quando emergono identificazioni certe”, ha spiegato in un’intervista. Il progetto ha preso avvio negli anni Novanta, quando Mykytiuk rimase colpito da un sigillo d’argilla recante il nome di un sovrano citato nella Bibbia ebraica. Da allora, ha passato al setaccio migliaia di reperti, ricostruendo un quadro sempre più dettagliato delle élite politiche e religiose dell’antichità. Ne emerge una galleria di re, governatori e funzionari che, dal testo sacro, migrano nel dominio della storia documentata.

Da Re Davide a Nabucodonosor II: chi è esistito davvero

Tra i casi più rilevanti spicca quello di re Davide. A lungo considerato un personaggio leggendario, il fondatore della dinastia davidica è citato in tre iscrizioni del IX secolo a.C., rinvenute in Egitto, in Aramea e in Moab. Indizi che, combinati, confermano l’esistenza della stessa linea regale narrata nella Bibbia.

Ancor più evidente è la figura di Nabucodonosor II, il sovrano babilonese che ordinò la distruzione di Gerusalemme e la deportazione del popolo ebraico. Migliaia di tavolette cuneiformi riportano il suo nome, molte delle quali probabilmente redatte sotto la sua diretta supervisione. Una presenza storica, dunque, che si sovrappone perfettamente ai racconti dei libri di Geremia, e Daniele. L’elenco stilato dal professore non si limita ai grandi nomi. Tra i 53 compaiono anche dignitari minori, sacerdoti e ufficiali, la cui menzione in reperti epigrafici rafforza il legame tra Bibbia e archeologia. Per Mykytiuk, ogni nuova conferma rappresenta un tassello di un mosaico complesso: non la dimostrazione che tutto il testo sacro sia cronaca, ma la prova che, almeno in parte, affonda le radici in una realtà storica verificabile.