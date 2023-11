I nonni d’Italia amano la raccolta di figurine di Pizzardi e Federavo

Federavo – l’ente del Terzo Settore che coordina in tutta Italia le Associazioni AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) – ha avviato la seconda edizione dell’iniziativa ’Figurine Amici Cucciolotti per i Nonni’ dopo il successo del primo anno. Milioni di figurine e migliaia di album ’Amici Cucciolotti’ verranno donati agli anziani ospiti delle Rsa dove svolgono servizio i volontari AVO. Il passatempo del ’gioco delle figurine’ diventa, grazie al supporto e all’assistenza dei volontari, un modo divertente e stimolante per far vivere sereni momenti di spensieratezza agli anziani in Rsa. I contenuti della collezione di figurine Amici Cucciolotti a tema animali e ambiente, riescono a coinvolgere tutti con l’innata e imprescindibile attrazione che l’uomo prova, fin da piccolo, verso ogni aspetto del mondo naturale.

La prima edizione, conclusasi a giugno, è stata organizzata da Federavo in collaborazione con Pizzardi Editore in 16 Regioni e ha coinvolto oltre 4.400 anziani in oltre 120 strutture, grazie all’impegno e alla dedizione di oltre 600 Volontari Avo, i cui presidente nazionale, Francesco Colombo e vicepresidente Silvia Baroncini esprimono tutta la loro soddisfazione: "L’iniziativa ’Figurine Amici Cucciolotti per i Nonni’ ha vivacizzato il rapporto volontari-anziani, attraverso il gioco si sono create occasioni di socialità tra gli anziani e un benessere diffuso. Il successo della prima edizione ci spinge a continuare e ad allargare l’iniziativa".

Ezio Ghigo, presidente del comitato scientifico formato da medici ed esperti dell’Università di Torino che seguono il progetto, commenta: "L’analisi dei questionari somministrati rivela come il progetto sia stato percepito dalla maggior parte degli ospiti come coinvolgente, interessante e innovativo. L’attività proposta ha anche favorito i contatti e la socializzazione tra i partecipanti".