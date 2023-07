I migliori consigli per vivere in salute

Nuovi approcci per le diagnosi e le cure, le molecole più nuove e più confacenti per le diverse malattie, le varie linee di ricerca per i mali che più affliggono la popolazione. Ma anche tante curiosità legate alla vita quotidiana in un’estate sempre pià assolata e afosa. Il canale Qn Salus è un prezioso alleato per chi desideri documentarsi e scoprire le teorie che fanno scuola in campo medico. Con confronti tra le varie filosofie in tema di benessere e ritrovati che assicurino un’esistenza serena.