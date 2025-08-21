I Måneskin tornano ai concerti. I fatturati spingono alla reunion

Tornano i Måneskin. Non c’è ancora una data precisa – si parla dell’ultimo trimestre del 2025, o alla peggio di un tour per il 2026 – ma dopo le “fughe“ da solisti di Damiano David e Victoria De Angelis, sembrano maturi i tempi per il ritorno in grande stile della rock band italiana più famosa del mondo. Il gruppo sta dunque per riunirsi, per ragioni artistiche – rinverdire i propri successi – e anche non artistiche, cioè economiche. Le carriere da solisti della bassista e del cantante, inevitabilmente, hanno pesato sui conti della società Empire srl (incaricata di gestire i diritti musicali, amministrata da Alessandro De Angelis, padre di Victoria), passata dai 18,5 milioni di euro di fatturato dal 2023 agli 8,5 del 2024.

Quanto ai conti dei solisti, a sorpresa meglio Victoria di Damiano: nel 2024 1.842.997 di fatturato (167.120 di utili) per la Davic srl di lei, 1.205.763 di ricavi (15.283 di utili) per la Humans 23 srl di lui.