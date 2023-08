I Maneskin a Mtv col nuovo singolo

Dopo il doppio debutto dei Måneskin ai VMAs e ad altri premi statunitensi lo scorso anno la band che sta scalando le classifiche mondiali ha fissato il suo ritorno sul palco di MTV in diretta dal Prudential Center nel New Jersey nella serata di martedì 12 settembre, con l’esibizione in anteprima mondiale del loro nuovo singolo Honey (Are You Coming?), in uscita il 1 settembre.