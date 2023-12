I luoghi e le tracce nella città

“Trieste ha una sua scontrosa grazia“, scriveva Umberto Saba in una famosa poesia. E con questa scontrosa grazia bisogna fare i conti, se si vuole seguire, nella Trieste di oggi, il filo delle tracce lasciate da Italo Svevo con i suoi romanzi e la sua stessa vita. Le tracce di Zeno Cosini, ma anche di Emilio Brentani, l’indolente impiegato di Senilità, o ancora del tormentato Alfonso Nitti di Una vita. E poi le tracce della follia, delle ossessioni, delle nevrosi di cui è piena l’opera di Svevo. Tutto è cambiato, nell’ultimo secolo, eppure una certa Trieste è ancora viva – come mostra Diego Marani nel suo A Trieste con Svevo (La nave di Teseo). Certi luoghi sono ancora lì, non troppo cambiati: la Biblioteca comunale e il Giardino pubblico, frequentati dallo scrittore e dai suoi personaggi; la via degli Artisti e la stazione; il Tergesteo e le vie attorno alla Borsa, meta tuttora dei veloci pranzi (e dei discreti corteggiamenti) di bancari e impiegati. E soprattutto c’è l’immutata “scontrosa grazia“ di certe abitudini dei triestini, come le lunghe soste al caffè delle tante anziane signore della città o il generale disprezzo per il volto pallido: allora come oggi, nelle giornate di sole, anche d’inverno, è d’obbligo esporsi seminudi in pausa pranzo in riva al mare, senza pudori, e così dotarsi del “viso bronzino“ citato in Una vita, o della “faccina brunita dal sole“ del dottor Muli nella Coscienza di Zeno. A Trieste la storia si sedimenta, e nulla, nemmeno quel pizzico di tipica follia, davvero si disperde.

Lorenzo Guadagnucci