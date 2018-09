Via del Crepacuore. Baia Disgraziata. Isola Miserabile. Canyon del Fallimento. Lago della Disillusione. Vicolo "Perché proprio a me, Signore?". Forse non saranno davvero i luoghi più tristi del mondo, visti dal vivo, ma sulle mappe si ritrovano ormai appiccicati nomi deprimenti. Per un viaggio nella desolazione cartografica, li potete trovare sulla pagina Instagram sadtopographies.



LA TOPOGRAFIA TRISTE

È ormai da tre anni che Damien Rudd, artista australiano titolare della pagina, setaccia gli angoli più remoti del mondo su Google Maps alla ricerca dei luoghi con nomi tristi: il primo post risale al settembre 2015 ed è dedicato al Mount Despair, una cima nel Montana (Stati Uniti). In questo momento siamo a quota 164 post.



Il suo metodo di esplorazione in realtà è più semplice di quanto si possa pensare: Rudd inserisce su Google Maps tutti i sinonimi di sadness, tristezza, che gli vengono in mente e colleziona i malinconici (ma divertenti) risultati.



UNA STORIA DIETRO OGNI NOME TRISTE

A fine 2017 il progetto di Rudd si è concretizzato in un bel libro cartaceo, 'Sad Topographies' (sottotitolo: guida per il viaggiatore disilluso), pubblicato dalla casa editrice Simon & Schuster. Comprende una raccolta di alcune delle sue scoperte geografiche più interessanti, corredate di mappe dettagliatissime disegnate a mano per l'occasione e del racconto dei fatti e dei retroscena storici che hanno portato alla nascita di nomi così singolari.







Per esempio, in un'intervista su Wertn Rudd ha raccontato i suoi luoghi preferiti, una serie di alture in Antartide, a partire da Shapeless Mountain (montagna informe), così battezzata quando i primi esploratori che la raggiunsero non riuscivano a mettersi d'accordo su che forma avesse. Un'indicazione così generica che una successiva spedizione di scalatori non la riconobbe e salì sulla montagna sbagliata, a cui diedero nome Mistake Mountain (montagna dell'errore). Il fraintendimento si ripeté un'altra volta, ed ecco che comparve sulle cartine Wrong Peak (picco sbagliato).





