’I Longobardi in Italia. I luoghi del potere’. Apertura straordinaria

Dopo la prima visita, gli altri appuntamenti sono in programma nei giorni di venerdì 4, venerdì 11 e sabato 12 luglio. Mercoledì 25 giugno infatti è stato celebrato il XIV anniversario del riconoscimento Unesco del sito seriale ’I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)’ e, per festeggiare l’importante ricorrenza, sono state promosse alcune iniziative dai Comuni che ospitano i sette gruppi monumentali più rappresentativi della civiltà longobarda, in collaborazione con l’Associazione Italia Langobardorum, struttura di gestione del sito Unesco.

Nel centro Italia, in Umbria, il programma di celebrazioni della ricorrenza, coinvolgerà il Comune di Spoleto (Pg) dove Sistema Museo ha promosso l’iniziativa ’San Salvatore. Visita in cantiere’ che prevede l’apertura straordinaria del cantiere di miglioramento sismico della Basilica di San Salvatore, considerata una precoce testimonianza architettonica di età longobarda, frutto dell’incontro di tendenze differenti, romano-ellenistica, bizantina, longobarda, locale, incarnando così quel carattere di pluralismo culturale che è peculiare dell’alto Medioevo ed è fondamento dell’Europa medievale (in alto, colonne, nella foto di Nicoletta Di Cicco Pucci).

Le visite sono in programma nei giorni di venerdì 4, venerdì 11 e sabato 12 luglio (prenotazione obbligatoria scrivendo a [email protected] o chiamando lo 0743.46434). Per maggiori informazioni si può consultare il sito Internet www.longobardinitalia.it, o andare su Facebook/Instagram/Youtube a ’Longobardinitalia’.